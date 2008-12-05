Fener'in kritik sınavı

Tempo24 Canlı Anlatım

Turkcell Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Denizlispor ile Fenerbahçe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak maçı hakem Aytekin Durmaz yönetecek.Teknik direktör Luis Aragones, Denizlispor maçının kadrosuna 19 futbolcu aldı. Aragones sakatlıkları geçen Emre ve Güiza'yı da Denizli'ye götürürken, ameliyat olan Semih, tedavisi süren Tümer, Yasin, Can, Gürhan, Mert Günok, Maldonado ve Burak maç kadrosuna alınmadı.Cenk, Süleyman, Kratochvil, Çağlar, Carlos Alberto, Yusuf, Abraham, Fatih, Selahattin, Roberts, İvanVolkan, Gökhan, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Kâzım, Selçuk, Josico, Uğur Boral, Alex, GüizaÖte yandan Fenerbahçe kafilesi Çardak Havaalanı'ndan kalacağı otele giderken, sarı-lacivertli futbolculardan Emre Belözoğlu ile bir taraftar arasında havaalanında gerginlik yaşandı.Havaalanındaki emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, uçaktan inen sarı-lacivertliler, otobüse doğru yürüdüğü sırada, Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen bir kişi Emre Belözoğlu'na laf attı.Emre'nin de söz konusu taraftara tepki gösterdiği, görevli polislerin sarı-lacivertli oyuncuyu korumaya alarak, otobüse kadar refakat ettiği kaydedildi.