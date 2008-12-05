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Spor

Fener'in kritik sınavı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında bugün Denizlispor'a konuk oluyor.

05 Aralık 2008 02:00


Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında bugün Denizlispor'a konuk oluyor. Saat 20:00'de başlayacak bu maçı Tempo24 Canlı Anlatım servisinden dakika dakiak takip etme şansına sahipsiniz...





Turkcell Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Denizlispor ile Fenerbahçe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak maçı hakem Aytekin Durmaz yönetecek.

Teknik direktör Luis Aragones, Denizlispor maçının kadrosuna 19 futbolcu aldı. Aragones sakatlıkları geçen Emre ve Güiza'yı da Denizli'ye götürürken, ameliyat olan Semih, tedavisi süren Tümer, Yasin, Can, Gürhan, Mert Günok, Maldonado ve Burak maç kadrosuna alınmadı.

MUHTEMEL KADROLAR

DENİZLİSPOR: Cenk, Süleyman, Kratochvil, Çağlar, Carlos Alberto, Yusuf, Abraham, Fatih, Selahattin, Roberts, İvan

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Kâzım, Selçuk, Josico, Uğur Boral, Alex, Güiza

HAVAALANINDA GERGİNLİK

Öte yandan Fenerbahçe kafilesi Çardak Havaalanı'ndan kalacağı otele giderken, sarı-lacivertli futbolculardan Emre Belözoğlu ile bir taraftar arasında havaalanında gerginlik yaşandı.

Havaalanındaki emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, uçaktan inen sarı-lacivertliler, otobüse doğru yürüdüğü sırada, Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen bir kişi Emre Belözoğlu'na laf attı.

Emre'nin de söz konusu taraftara tepki gösterdiği, görevli polislerin sarı-lacivertli oyuncuyu korumaya alarak, otobüse kadar refakat ettiği kaydedildi.

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