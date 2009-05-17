Fener'in kozu küfür!

Aragones eğer istediği rakamda indirim yapmazsa Deniz Barış’a ‘O... çocuğu’ demesi şahitlerle birlikte FIFA’ya taşınacak. Yönetim davada ‘Küfürbaz hocayla çalışmayız’ tezini savunacak



Fenerbahçe yönetiminin çok istemesine, başkan Aziz Yıldırım’ın Beşiktaş’la oynanan Fortis Kupası finalinden sonra bağıra bağıra küfür etmesine rağmen sarı-lacivertli kulübün teknik direktör Luis Aragones ile yollarını neden ayıramadığı ortaya çıktı. Vatan’dan Ferudun Niğdelioğlu’nun haberine göre, İspanyol teknik adam yardımcılarıyla birlikte önümüzdeki sezon alacakları 4 milyon Euro’dan vazgeçmiyorlar. Uzun süren pazarlıklara rağmen bir anlaşma sağlanamayınca kulüp “39 yıldır hiç kovulmamış hocayı biz kovmayız” diyerek geri adım attı ve topu seçilecek yeni yönetime bıraktı.



B planı hazır



Ama herkes sezon sonunda Aragones ile F.Bahçe’nin yollarının ayrılacağını biliyor. Ve F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yeni hoca arayışlarına devam ediyor. Sezon sonu da eğer Aragones ve F.Bahçe ayrılmak için bir orta yol bulamazlarsa, sarı-lacivertliler B planını şimdiden hazırladılar. Seçim öncesinde Aragones’i yollamaktan çekinen Yıldırım, ilginç bir taktik izleyecek. Denizlispor maçından önce yapılan antrenmanda soyunma odasındaki toplantıda Luis Aragones’in futbolcusu Deniz Barış’a küfür etmesi sarı-lacivetli yönetiminin en büyük kozu olacak.



Oyuncular şahit



Eğer Aragones kulüp ile anlaşma yoluna gidip alacağını makul bir seviyeye çekmezse F.Bahçe İspanyol teknik adamı “Milli futbolcu Deniz Barış’a herkesin içerisinde küfür etti. Bu şartlarda bir onunla çalışmak istemiyoruz ve tazminat vermeyeceğiz” diyerek FIFA’ya şikayet edecekler. Bu girişimle Aragones’ten tazminatsız kurtulmanın planlarını yapan F.Bahçe yönetimi soyunma odasında olay anında bulunan futbolcuları da şahit olarak kullanacaklar. Tabii bu plan işler iyi gitmez, Aragonez ayrılığı yokuşa sürerse yürürlüğe koyulacak.



‘O... ç...’ demişti



Bilindiği gibi Aragones toplantı sırasında kendisine söz söyleyen Deniz’e İspanyolca “O.... çocuğu” diye küfür etmiş, bu sözler arkadaşları tarafından yıldız oyuncuya iletilmişti. Deniz daha sonra Aragones ile konuşmak için tekrar soyunma odasına dönmüş ama İspanyol teknik adam çoktan evinin yolunu tutmuştu. Fortis Türkiye Kupası finalinden önce yapılan basın toplantısında da Deniz konusunu hiç açmayan Luis Aragones, masadan kalktığı sırada kendisine yöneltilen soruları da ’pas’ geçmişti.

