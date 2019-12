-FENER'İN İLK MAÇINA GİTMEYECEKLER İSTANBUL (A.A) - 30.07.2011 - Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) çağrısı üzerine toplanan spor gazetecileri, Shakhtar Donetsk ile oynanan hazırlık maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'nin evinde yapacağı ilk maça gitmeme kararı aldı. TSYD'den ''Fenerbahçe'nin ilk maçına gitmeyelim'' başlığıyla yapılan açıklamada, TSYD'nin çağrısı üzerine dün akşam Levent'teki genel merkez tesisinde toplanan spor gazetecilerinin ortaklaşa kararının, ''Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki ilk maçına gitmeyelim'' olduğu bildirildi. TSYD'nin de bu kararı desteklediği ve uygulama için üzerine düşen görevi yerine getireceği belirtildi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 21 Temmuz'da oynanan Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında yaşanan olayların kabul edilemez nitelikte olduğunu bildirilen ve ileride çıkabilecek daha vahim olayların da habercisi şeklinde gören spor gazetecileri, ilgilileri ve yetkilileri göreve çağırdı. TSYD, toplantıda ortaya çıkan görüşler ve alınan kararlarla ilgili olarak, ''Fenerbahçe'nin zor bir dönemden geçtiği biliniyor. Bu, hepimizi üzen bir gelişme. Ancak bundan sanki spor medyası sorumluymuş ya da bir payı varmış gibi tepki göstermek haksız ve anlamsız. Üstelik, bu şekilde hiçbir yere varabilmek mümkün değil. Tam tersine bu gibi haksız tepkiler, Fenerbahçe'nin durumunu daha da zorlaştırıyor. Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında açıkça görüldü ki orada görev yapmaya çalışan spor gazetecilerinin can güvenliği yok. Statta yeterli güvenlik önleminin alınamayışı konusunda çelişkili bilgiler var. Bu konuda başta İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü olmak üzere bütün yetkilileri uyarmakta yarar görüyoruz'' ifadesi kullanıldı. -''...AÇIK BİR SALDIRIDIR''- Yayınları beğenilmeyen bir gazete görevlilerinin stada alınmaması şeklinde bir uygulamanın kesinlikle kabul edilemeyeceğe işaret edilen karara, şöyle devam edildi: ''Bu, basın özgürlüğüne karşı açık bir saldırıdır ve ilgili yasalara göre suç oluşturmaktadır. Gerginliği tırmandıran bu haksız tutum ve davranışların kimseye bir yararı olamaz. Şike depremi olarak adlandırılan olayla ilgili spor medyası çok başarılı bir gazetecilik yapmıştır. Gizli yürütülen bir soruşturmayla ilgili olarak elde edilen bilgilerin kamuoyuna ulaştırılması, dünyanın her yerinde takdir edilecek bir gazetecilik başarısı olarak değerlendirilir. Bu yapılırken de hiçbir kişi ve kuruluş hedef alınmamış, sadece gerçeğin peşinde koşulmuştur.'' -''KULÜPLE GÖNÜL BAĞI VAR''- Spor gazetecilerinin ortaklaşa kararında, ''Öteki kulüpleri izleyen arkadaşlarımızın da olduğu gibi, sarı-lacivertli kulübü izleyen spor gazetecilerinin yüzde 90'ından fazlasının doğal olarak bu kulüple gönül bağı var'' görüşüne yer verilerek, şöyle devam edildi: ''Dolayısıyla hem sizi seven hem de orada görev yapmaya çalışan insanlara karşı saldırgan tutumun ve onları görev yapamaz hale getirmek akla-mantığa aykırı bir durumun ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu tür eylemler 6222 sayılı yasaya göre açık bir suç oluşturuyor. Yasanın getirdiklerinden habersiz olan kesimler hala geçmişteki alışkanlıklarını ve saldırgan tavırlarını sürdürme eğilimindeler. Bunun hem kendileri hem de kulüpleri için ne kadar vahim sonuçlar verebileceğini birileri onlara anlatmalı. Fenerbahçe yönetiminin de şu anda ne kadar zor durumda olduğunu elbette ki biliyor ve anlıyoruz. Ancak biz de şunu hatırlatmak istiyoruz ki bugüne kadar dünyada herhangi bir sorunu medya ile böyle bir çatışmaya girerek çözebilmiş tek kişi ya da kurum gösterilemez. Tam tersine bu durum, yaşanan sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirir.'' Spor gazetecileri olarak hiçbir zaman ve hiçbir durumda Fenerbahçe'ye karşı tavrın olamayacağı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi: ''Tam tersine ülkemizde spor gazeteciliğinin en büyük sıkıntılarından biri hep 'Fenerli' olarak suçlanmaktır. Öteki kulüplerin taraftarlarına göre spor medyası ağırlıklı olarak Fenerbahçe'yi tutar. Gerçek şu ki, her gazeteci önce görevini en iyi biçimde yapmayı düşünür. Renklerle olan bağı gönlünde durur. Bütün bunlar çerçevesinde spor gazetecileri olarak Fenerbahçe'nin Şükrü Saracaoğlu Stadı'ndaki ilk maçına gitmeme kararı aldık. Kararımızın son derece haklı ve geçerli nedenlere dayandığına inanıyoruz. Bu işten ekmeğini kazanan insanların sanki savaş koşullarında görev yapmak zorunda kalması gibi durumları tekrar yaşamak istemiyoruz. Fenerbahçe taraftarını da bu zor günlerde daha sağduyulu davranmaya çağırıyoruz. Toplantıda konuyla ilgili gelişmelerin TSYD tarafından takibi de kararlaştırılmış olup, olayla ilgili duyarlılıkları nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve öteki basın kuruluşlarına da teşekkür edilmesi kararlaştırılmıştır.''