Fener'in gözü Sivaslılarda



Fenerbahçe'de transfer rotası Sivas'a çevrildi. Pazar günü oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Sivasspor maçının ardından Sivasspor yönetimi ile biraraya gelen başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Mehmet Yıldız, Musa Aydın ve Petkoviç'e talip oldu.





Devre arasında kaleci, orta saha ve forvet pozisyonlarına takviye yapacak olan Fenerbahçe, Sivasspor'un 3 futbolcusuna talip oldu.



Pazar günü İstanbul'da oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Sivasspor maçını izleyen başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, karşılaşma sonrası Sivasspor yönetimi ile yemekte biraraya geldi.



Mehmet Yıldız ve Musa Aydın'a talip olduklarını ifade eden sarı lacivertliler, bu iki oyuncu ile birlikte Avusturalyalı kaleci Petkoviç'i de istedi. 6 ay sonra Türk vatandaşlığına geçebilecek olan 32 yaşındaki Petkoviç, bu işlemin ardından Türk statüsünde forma giyebilecek.



Kaleci pozisyonu için Hasagic ile de temasta olan Fenerbahçe, önmüzdeki yıl Türk statüsnde oynanacak Petkoviç-Hasagic ikilisinden birisini tercih edecek.



Mehmet Yıldız ve Musa Aydın transferinde ise bonservis konusunda fikir alışverişinde bulunan iki takım başkan ve yöneticileri, Sivasspor'un bu oyuncuları satmaya karar vermesi halinde öncelik alma konusunda sözleşirken, devre arasında bu iki oyuncudan en az birinin transferinin sonuçlanmasına kesin gözle bakılıyor.

