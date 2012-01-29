Fenerin eski savcılarına hapis istemi

T24- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daha önce Deniz Feneri e.V soruşturmasından aldığı savcılar Nadi Türkaslan, Mehmet Tamöz ve Abdulvahap Yaren hakkında iddianame hazırlandı. Savcıların, 11 yıla kadar hapisleri istendi.





Hürriyet'in haberine göre, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Türkaslan’ın evrakta tahrifat oluşturmak ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla 4 yıldan 11 yıla kadar hapsi istendi. Yaren ve Tamöz için de görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.





İddianame, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkeme iddiamemeyi kabul ederse, dosya Yargıtay’ın ilgili dairesine gönderilecek. İlhan Cihaner örneğinde olduğu gibi üç savcı Yargıtay tarafından yargılanacak.





Soruşturmayı yürütürken görevden alınarak Basın Suçları Soruşturması Bürosu’nda görevlendirilen savcılar Türkaslan ve Yaren, kısa süre önce de Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’na atanmıştı.