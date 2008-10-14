Fener'in 12'lik transferi





Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde amatör kümede futbol oynayan Aziz Ceylan (12), Fenerbahçe’nin alt yapısına transfer oldu.



Gençyurdu Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Fatih Kalemiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Dereağzı Tesisleri’nde konuk edilen Ceylan’ın transferinin gerçekleştiğini söyledi.





Aziz Ceylan’ın, Tavşanlı ilçesine bağlı Dedeler köyü nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten Kalemiş, yaklaşık iki yıldır 13 yaş altı olarak nitelendirilen kümede, Gençyurduspor’un kadrosunda yer aldığını anlattı.



Ceylan’ın, bu kümenin Balıkesir’de yapılan Türkiye Şampiyonası karşılaşmasında başarılı performans göstererek Fenerbahçe, Galatasaray, Altay ve Dardanelspor kulüplerinden teklif aldığını anımsatan Kalemiş, şunları kaydetti:



"En cazip teklifi Fenerbahçe’den aldık. Bunun üzerine 10 Ekim’de resmi sözleşme imzalandı. Zaten Aziz yaklaşık iki aydır Fenerbahçe’nin Dereağzı Tesisleri’nde kalıyordu. O şimdi Fenerbahçe Koleji’nde takım arkadaşlarıyla öğrenim görüyor. Aziz’in gelecekte Tavşanlı ve Gençyurduspor’u yeşil sahalarda en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Bu transfer bizi çok mutlu etti."



