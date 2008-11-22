Fener'i şoke eden karar

İl Genel Meclisi, üç okul yapma karşılığında 14 bin metrekarelik arazinin kulübe tahsis edilmesini içeren protokolü iptal kararı aldı



Kenan Evren Lisesi’nin arazisine “Fener Center” yapmayı planlayan Fenerbahçe Spor Kulübü, İl Genel Meclisi’nin engeline takıldı. Meclis, Fenerbahçe’nin 2002 yılında üç okul yapma karşılığı yaklaşık 14 bin metrekarelik arazinin kulübe tahsis edilmesini içeren protokolün iptali yönünde karar aldı. Karara dayanak olan raporda, arazinin, yapılacak okulların değerinden daha fazla olduğu belirtildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre;Fenerbahçe Spor Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği arasında 11 Kasım 2002’de Kenan Evren Anadolu Lisesi’nin kulübe devri için protokol imzalandı. Protokol kapsamında kulüp, yaklaşık 14 bin metrekarelik arsa karşılığı, toplam 50 derslikli iki ilköğretim okulu ile yıkılacak lise için 40 derslikli bir okulun yanı sıra spor ve konferens salonu yapacaktı. Protokolün üzerinden geçen altı yıla rağmen proje tam anlamıyla hayata geçemedi.



Son karar Vali Güler’de



Meclis Hukuk ve İmar komisyonlarının protokollerle ilgili ortaklaşa hazırladığı raporda, protokolde yer alan “Onaylanmasının ardından en geç 90 iş günü içerisinde inşaat başlamazsa, protokol tek taraflı feshedilir” maddesine rağmen ilköğretim okullarının inşaatının başlamadığı, liseye de altı yıl sonra başlandığı belirtildi. Raporda “Okul yerinin gerçek değeri belediye rayiç bedelinin en az beş katıdır. Bu durumda okul yerinin değeri yapılacak okulların maliyetlerinin katbekat üstünde olacaktır” denildi.



İl Genel Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Hasan Yiğit, Vali Muammer Güler’in kararı kanuna aykırı bulması halinde Meclis’e gerekçesiyle iade edebileceğini söyledi.



