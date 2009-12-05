Fener'i EsEs çarptı

T24 - Turkcell Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk eden Eskişehirspor, Adem Sarı'nın attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.



Eskişehirspor 2-1 Fenerbahçe

Goller: Adem Sarı (62', 78') / Lugano 90+4'

Tatsız tuzsuz ilk yarı

Karşılaşma bir hayli tempolu başladı. İlk dakikalarda Eskişehirspor'un yaptığı top kayıplarıyla etkili olan Fenerbahçe karşısında ev sahibi ekip geri adım atmadı ve geçen dakikalarla oyuna dengeyi getirdi. 10. dakikadan sonra iki ekip de karşılıklı ataklarla etkili pozisyonlar üretmeye başladılar. Fenerbahçe'nin Semih'le girdiği pozisyonun ardından, Eskişehirspor'da Adem'in şutunu çizgiden Vederson çıkardı. Ancak, 20. dakikadan sonra oyunda tempo birden düştü. Karşıllıklı top kayıpları ve uzun toplarla gol arama çabaları nedeniyle, ilk yarının kalan bölümünde çok net pozisyonlar ortaya çıkmadı ve ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.



Es-Es maçı haketti

İkinci yarıya Fenerbahçe daha etkili başladı. Önce Dos Santos ardından Semih'le gole yaklaşan sarı lacivertlilere, Eskişehirspor kalecisi Ivesa geçit vermedi. Eskişehirspor'un bu pozisyonlara cevabı gecikmedi. Hemen ardından Bülent Kocabey'le Fenerbahçe kalesini yoklayan ev sahibi ekibi, aradığı golü bulamadı. Dakikalar 62'yi gösterirken, Volkan Yaman'ın sağ kanattan açtığı ortayı Adem Sarı muhteşem bir vuruşla ağlara gönderdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Golün ardından Christoph Daum üç oyuncu değişikliğini aynı anda yaptı. Fakat değişiklikle Fenerbahçe'nin çehresini değiştirmek bir yana, Eskişehirspor'un kontrataklarında sarı lacivertliler daha çaresiz gözüktü. 78. dakikada Adem, ceza sahası içinde topla buluştu ve şutunu çekti. Savunmaya çarpan top Volkan'ı da yanıltarak ağlara gitti. Eskişehirspor bu golle iyice rahatladı. Maçın bitimine saniyeler kalan sahneye çıkan Lugano, fırsatçılığını konuştursa da, bu gol sadece maçın skorunu tayin etti: 2-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca, Fenerbahçe 31 puanda kalırken, Eskişehirspor puanını puanını 24'e yükseltti.



Daum: "Kanatları kullanamadık"

Eskişehirspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Christoph Daum, çok çalışarak yaşadıkları düşüşten kurtulacaklarına inandığını ifade etti.



Ligde art arda aldıkları mağlubiyetleri, "Yeterince baskı kuramıyoruz. Gole kadar sadece iki pozisyon bulabildik. Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyor" diyerek açıklayan Alman çalıştırıcı, "Twente maçında kanatları iyi kullandık. Bugün ise durum çok farklıydı. Sadece Alex ve Semih'e pozisyon üretme işini yıkarsak, sonuç böyle olur. Duran toplarda Eskişehirsporlu futbolcular çok faul yaptı ve hakem bunları görmedi" diyerek, duran toplardaki etkinliklerini kullanamalarından yakındı.

Christoph Daum, "Son haftalarda yaşadığımız düşüşten kurtulmamız gerekiyor. Çıkışa geçmemiz gerekiyor. Çok çalışarak bu durumdan bir an evvel kurtulmamız gerekiyor" ifadelerinde bulunduktan sonra devre arasından önce önlerindeki iki maçı düşündüklerini, Ankaragücü ve Trabzonspor maçlarından 6 puanla ayrılmak istediklerini ve başka bir şey düşünmediklerini söyleyerek sözlerine son verdi.



Çalımbay: "Rakibi iyi analiz ettik"

Fenerbahçe'yi eksik kadrosuna rağmen mağlup ettiklerini belirten Rıza Çalımbay, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Eksik kadromuza rağmen haftalardır iyi oynuyorduk, bugün de bunu gösterdik ve önemli bir galibiyet aldık. Özellikle Adem ve Alper aldıkları şansı çok iyi kullandılar. Tüm futbolcularımı tebrik ediyorum" diyerek sözlerine başladı.

Takımının verdiği taktiği çok iyi uyuladığını belirten Çalımbay, "Sahada yapmamız gereken her şeyi yaptık. Muhteşem bir performansla, iyi bir ekip olduğumuzu gösterdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Eksiklerimiz rağmen aldığımız 3 puanın önemi büyük" dedi.

Sarı lacivertlileri iyi analiz ettiklerini belirten eski Beşiktaşlı hoca, "Fenerbahçe çok iyi takım, ama onları iyi analiz ettik. Tedbirlerimizi aldık ve bu galibiyeti elde ettik" ifadelerinde bulundu.