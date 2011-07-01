T24 LogoT24 Logo
Spor

FENER'E YİNE DOPİNG ŞOKU İSTANBUL (A.A)

01 Temmuz 2011 19:02

-FENER'E YİNE DOPİNG ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan'ın Partizan takımından transfer ettiği James Gist'te doping çıktığı iddia edildi.  Gist'in, Partizan ile Hemofarm arasında yapılan maçtan sonra alınan örneklerinde düşük seviyeli marijuanaya rastlandığı ileri sürüldü.  Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, iddiayı basın mensuplarından duyduklarını belirterek, ''Konu hakkında henüz hiçbir bilgimiz yok. Olayı iyice araştırmadan bir şey söylemek doğru değil. Araştıracağız, ne olduğunu öğreneceğiz. Öğrendikten sonra yönetime arz edeceğiz, yönetimimiz konuyla ilgili karar verecek'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24