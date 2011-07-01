-FENER'E YİNE DOPİNG ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan'ın Partizan takımından transfer ettiği James Gist'te doping çıktığı iddia edildi. Gist'in, Partizan ile Hemofarm arasında yapılan maçtan sonra alınan örneklerinde düşük seviyeli marijuanaya rastlandığı ileri sürüldü. Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, iddiayı basın mensuplarından duyduklarını belirterek, ''Konu hakkında henüz hiçbir bilgimiz yok. Olayı iyice araştırmadan bir şey söylemek doğru değil. Araştıracağız, ne olduğunu öğreneceğiz. Öğrendikten sonra yönetime arz edeceğiz, yönetimimiz konuyla ilgili karar verecek'' diye konuştu.