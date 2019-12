Fener'e Antalya morali

Ligde ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe Ülker, BBL'nin 10. haftasında sahasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 100-62 mağlup etti.





Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, Mirsad ve Preldzic ile dış atışlardan etkili olarak 7. dakikada 11 sayılık farka ulaştı: (20-9). Mirsad ve Vidmar ile savunma ribauntlarını da toplayan sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyarak 1. periyodu 23-18 önde geçti.



İkinci periyodun başında da etkili oynayan Mirsad, maçın 13. dakikasına kadar 19 sayı kaydederek, ilk yarıya damgasını vurdu. Konuk ekip ise Can Akın ile maça tutunmaya çalışsa da Fenerbahçe Ülker, Smith'in de katkısıyla 18. dakikada farkı 13 sayıya (48-35) çıkardı. Yüksek şut yüzdesiyle oynayan ev sahibi ekip, Smith'in son saniye smaç basketiyle ilk yarıyı 55-42 önde tamamladı.



Maçın 3. periyodunda çok etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Ülker, Ömer Onan, Mirsad ve Demir Kaan Mrsic ile hücumlarda yüksek şut yüzdesiyle oynadı. Bu periyotta 33-8'lik bir seri yakalayan sarı-lacivertliler, son periyoda 38 sayılık farkla 88-50 önde girdi.



Son periyotta da rahat oynayan sarı-lacivertliler, Preldzic ve Smith ile üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 35. dakikada farkı 41 sayıya (94-53) kadar çıkardı ve karşılaşmayı 100-62'li skorla kazandı.



Fenerbahçe Ülker'de Mirsad, 26 sayı 9 ribaunt ve 3 asist ile oynarken, 4 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı.



Takımların ısınması sırasında basın tribünün karşısındaki pota çemberinin kırık olduğu anlaşılınca, pota çemberi değiştirildi. Karşılaşma bu nedenle yaklaşık 20 dakika geç başladı.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Engin Kennerman xxx, Elif İnci xx, Yener Yılmaz xxx

Fenerbahçe Ülker: Green x, Mirsad xxxx 26, Ömer Onan xxx 14, Vidmar xx 4, Preldzic xxx 13, Oğuz xxx 8, Demir Kaan Mrsic xxx 8, Smith xxx 15, Semih xxx 9, Rasim x 3, Can x

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Green xxx 16, Can Akın xx 11, Ersin xxx 11, Melvin x 3, Douthit x 5, Mustafa x 2, Cemal x 5, Ümit x 5, Hadi x, Nedim x 4, Yunus x

1. Periyot: 23-18

Devre: 55-42 (Fenerbahçe Ülker lehine)

3. Periyot: 88-50

5 Faulle Çıkan: 39.09 Green (Antalya Büyükşehir Belediyesi)