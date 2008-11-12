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Spor

Fener'den muthiş smaç

Fenerbahçe, Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında CSKA Sofya'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

12 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe, Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında CSKA Sofya'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Voleybolda Erkekler Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, gruptaki 2. maçında, deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 3-1 yendi.

Başkent Sofya'daki maçta sarı-lacivertliler, 25-22, 25-23, 23-25 ve 25-21'lik setlerle rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak, 2. galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında, 10 Aralık Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi Iraklis Selanik ile deplasmanda karşılaşacak.

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