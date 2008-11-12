Fener'den muthiş smaç



Fenerbahçe, Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında CSKA Sofya'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.



Voleybolda Erkekler Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, gruptaki 2. maçında, deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 3-1 yendi.



Başkent Sofya'daki maçta sarı-lacivertliler, 25-22, 25-23, 23-25 ve 25-21'lik setlerle rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak, 2. galibiyetine ulaştı.



Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında, 10 Aralık Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi Iraklis Selanik ile deplasmanda karşılaşacak.

