-Fener'den Federasyona tepki İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kendilerini UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men etme kararına gerekçe gösterdiği UEFA'nın mektubunun, TFF'nin bu önemli sürece yönetmekte yetersiz kaldığını gösterdiğini savundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, mektubun, kamuoyunu yönlendirmek ve hukuksuz kararlarına destek bulabilmek adına TFF tarafından basına verildiği iddia edilerek, ''Mektup, aslında, TFF'nin kararının ne denli büyük hatalar içerdiğini ve TFF yönetiminin yaptığı açıklamaların bir kez daha ne kadar çelişkili ve yanlış olduğunu ortaya koymaktadır'' denildi. Açıklamada, UEFA mektubunun ilk paragrafında, TFF ile daha önce yapılan yazışmalara atıfta bulunulduğu, davanın Fenerbahçe ile ilgili olduğunun belirtildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ''Buradan, TFF'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü dışında soruşturma kapsamında adı geçen hiçbir kulüp ile ilgili UEFA'ya bilgi vermediği anlaşılmaktadır. Bu noktada TFF, mektupta da bahsi geçen UEFA'yla yapılan daha önceki yazışmaları da kamuoyuyla paylaşmak durumundadır. İkinci paragrafta, UEFA'nın daha iddianamesi dahi hazırlanmamış dava ile ilgili tutukluluk haline dikkat çekilmek suretiyle, önemli kanıtlar olduğu öne sürülmekte ancak bu 'ciddi kanıtların' sadece basında çıkan haberler olduğu anlaşılmaktadır. Mektupta dikkat çeken bir başka nokta ise UEFA'nın, 'sıfır tolerans' prensibi çerçevesinde adı şike iddialarına karışmış kulüplerin, UEFA bayrağı altında düzenlenen organizasyonlara katılmasını kabul edemeyeceğini belirtmesidir. Bu durum, soruşturmada adı geçen diğer kulüplerin de benzer şekilde UEFA organizasyonlarına katılamaması ve UEFA tarafından istenmeyeceklerini ortaya koymaktadır. Ancak gelinen noktada soruşturmada adı geçen diğer kulüpler UEFA organizasyonlarında yollarına devam etmektedirler. Bu durum kulüplerin tamamına eşit mesafede durması gereken TFF'nin, UEFA ile şike soruşturmasının sadece Fenerbahçe Spor Kulübü özelinde olduğu yönünde bilgi paylaşımında bulunduğu algısını yaratmaktadır. Bu noktada, UEFA elinde yeterli delil olmaması ve kesinleşmiş hiçbir mahkeme kararı bulunmaması nedeniyle kendisinin bir karar vermesinin imkansız olduğunun farkındadır. Bu sebeple UEFA, TFF'ye bu hukuksuz uygulamayı kendisinin yapması yönünde baskı uygulayarak sonuç almıştır. Sonuç olarak TFF'nin basın yoluyla kamuoyuna ulaştırdığı UEFA mektubu, bir kez daha TFF'nin bu önemli süreci yönetmekte yetersiz kaldığını göstermektedir.''