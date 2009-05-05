Fener'de sümen altı belgesi

Deniz Feneri’yle ilgili Almanya’nın 3 Kasım 2008’de yazı ile Türkiye’den hukuki yardım talep ettiği ve 3 Alman görevlinin Türkiye’de çalışması için izin istediği kesinleşti. Adalet Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada bu talepten hiç söz etmedi.



Deniz Feneri dosyası ile ilgili olarak Almanya’nın 3 Kasım 2008 tarihinde Türkiye’den hukuki yardım talebi konusunda bir dosya hazırlayarak Ankara’ya başvurduğu kesinleşti.



Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı dosyada, Türkiye’den hukuk yardımı çerçevesinde, ’Diğerleri’ adlı bölümde şu maddelere yer verildi.



İşte Almanların talepleri



1- "Suçlananların kimliklerinin belirlenmesi için fotoğraf, parmak izi ve avuç içi izlerinin gönderilmesi..."



2- "Hukuk yardımı çerçevesinde Almanya’dan soruşturmayı yürütenlerden savcı Kerstin Lotz, Kriminal Başkomiseri Alexander Böhm ve hükümet adına Tanja Jakob’un Türkiye’de yürütülecek olan, ’Hukuk Yardımı’ çerçevesinde yapılacak olan çalışmalara katılmalarına izin verilmesi..."



Bu dosya birkaç gün sonra Federal Meclis’e gitti ve daha sonra Hessen Eyaleti Adalet Bakanlığı aracılığı 3 Kasım 2008’de Türkiye’ye iletildi.



Frankfurt Savcılığı Basın Sözcüsü Dorris Müller Scheu "Türkiye’den hukuk yardımı istedik. Şimdiye kadar cevap alamadık. Ancak bu konularda illa yardım edilecek diye bir şart yok. Cevabın şu ana kadar gelmemesi normal" yorumunda bulunmuştu.



Açıklamada başvuru yok



Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in dün Deniz Feneri dosyası konusunda eski Bakan Mehmet Ali Şahin’i savunduğu yazılı açıklamada 3 Kasım 2008 tarihli bu başvuru hiç yer almadı.



Ergin, bakanlığın bu konuda bir gecikmesi olmadığını göstermek için iki dosyanın seyrini kronolojik olarak açıkladı. Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığı’nın Türk adli makamlarından adli yardım talebine ilişkin süreç de şöyle aktarıldı:



24 Nisan 2009: Alman makamlarının 16 zanlı hakkında yürüttükleri soruşturma kapsamında, Frankfurt bölge mahkemesi savcılığının adli yardım talebinin Almanca ve Türkçe metinlerinin Adalet Bakanlığına elden ulaştırılması.



30 Nisan 2009: Bakanlıkta incelenen evrakın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılması.

