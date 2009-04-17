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Spor

Fener'de Edu şoku

Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunma oyuncusu için, doktorlar “6-8 aydan önce sahalara dönmesi zor gözüküyor” açıklaması yaptı.

17 Nisan 2009 03:00


Eskişehirspor maçında sağ dizinden sakatlanan ve çapraz bağları yırtılan Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunma oyuncusu için, doktorlar “6-8 aydan önce sahalara dönmesi zor gözüküyor” açıklaması yaptılar. Brezilya basını ise Edu’nun sözleşmesinin karşılıklı feshedileceğini iddia etti

Fenerbahçe’nin ligin 26. haftasında Eskişehirspor ile oynadığı maçta sağ dizinden sakatlanan ve çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği için sezonu kapatan Edu Drecana dün ülkesinde başarılı bir operasyon geçirdi.

Brezilya’nın Sao Paolo kentindeki Sao Luiz hastanesinde ameliyat olan tecrübeli oyuncunun, en az altı ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Edu’nun ameliyatını gerçekleştiren doktor Joaquim Grava Corintios, Edu’nun ancak eylül veya ekim aylarında topla çalışmalara başlayabileceğini, vücut yapısına göre iyileşme sürecinin daha kısa veya uzun olabileceğini açıkladı.

Kontenjan açılacak

Edu’nun eski formuna ulaşmasının bir hayli zaman alacağını belirten Brezilya medyası, Fenerbahçe Kulübü’nün yabancı kontenjanını düşünerek, bir yıllık sözleşmesi daha bulunan bu oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlandığını ileri sürdü. Edu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeyi planlayan sarı-lacivertli kulübün, yıllık ücretinin yarısını ödemeyi kabul ettiğini de kaydetti.

Fenerbahçe Yönetimi’nin Edu’ya iyileştikten sonra önümüzdeki sezonun sonunda yeniden anlaşma yapma garantisi de vermeyi düşündüğü bildirildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Türkiye’den ayrılmak istediğini sürekli dile getiren Edu’nun ise yaşadığı sürpriz sakatlığın ardından sarı-lacivertli ekip ile anlaşma yoluna gitmeye sıcak baktığını belirten Brezilyalı basını, “Edu, Türkiye defterini kapatmak üzere” yorumunda da bulundu.

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