Fenercell "Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu"na sponsor oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün GSM hizmeti Fenercell, İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü'nün düzenlediği "Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu"na sponsor oldu.



İlk etabı İpsala Sınır Kapısı-İstanbul, ikinci etabı İstanbul-Ankara arasında yapılacak koşunun 3 gün sürecek etkinliklerinde atletler üzerlerinde Fenercell yazılı formalar giyecek.



İpsala'da 16 Mayıs Cumartesi başlayacak koşu, atletlerin 19 Mayıs Salı günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ulaşmasıyla tamamlanacak.



Cumartesi günü sabah erken saatlerde İstanbul'dan İpsala Sınır Kapısı'na gidecek 35 atlet, burada saat 09.30'da düzenlenecek törende Selanik'ten gelen toprak ve bayrağı teslim alıp, koşunun ilk etabını tamamlamak üzere 19 saatlik koşuya başlayacak.



17 Mayıs Pazar günü saat 07.30'da Taksim Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından 08.30'da başlayacak ikinci etap koşusuyla atletler Ankara'ya yönelecek.



Atletlerin, Başkent güzergâhında saat 15.00'te Kocaeli'de, saat 18.30'da Sakarya'da, saat 22.30'da Düzce'de ve saat 00.45'de Bolu girişinde olması planlanıyor.



18 Mayıs Pazartesi akşam saat 19.00'da Ankara'ya ulaşması planlanan atletler, 19 Mayıs Salı günü törenlerin yapılacağı Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e emanetlerini teslim edecek.



Ekip, Anıtkabir'i ziyaretin ardından İstanbul'a dönecek.

