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Spor

Fenerbahçe'yle adı anılan Iker Casillas, Porto'yla anlaştı

Iker Casillas, uzun yıllar Real Madrid forması giymişti

13 Temmuz 2015 00:03

Uzun yıllar Real Madrid kalesini koruyan ve bir dönem adı Fenerbahçe ile birlikte anılan Iker Casillas'ın Portekiz Premier Lig ekiplerinden Porto ile anlaştığı açıklandı.

Kulübün internet sitesinden "Teşekkürler Iker" başlığıyla yayımlanan veda mesajında, altyapı takımı dahil 25 yıl Real Madrid forması giyen 34 yaşındaki Casillas'ın transferi konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Beyaz Şimşekler" ile 725 maça çıkan İspanyol file bekçisi hakkında "Yaptığın her şey için, tarihimizin en iyi sembollerinden biri olduğun için teşekkürler. Daima Real Madrid'in kalbine ait olduğunu unutma" ifadesi kullanıldı.

161 kez giydiği İspanya Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012'de Avrupa, 2010'da ise dünya şampiyonluğuna ulaşan Casillas, Real Madrid ile 3 UEFA şampiyonlar ligi, 2 UEFA Süper Kupası, bir FIFA Kulüp Dünya Kupası, 5 La Liga, 2 İspanya Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 

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