Fenerbahçe'yi ürküten tablo



Turkcell Süper Lig'de bu sezon dış sahada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan son 12 haftada 7 deplasman maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da konuk olacak.





Turkcell Süper Lig'de lider Sivasspor'u 4-2 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, ligin kalan 12 haftasında zorlu deplasmanlara gidecek.



Bu sezon ligde deplasmanda başarılı olamayan Fenerbahçe, ligde kalan 12 maçının 7'sini deplasmanda, 5'ini kendi sahasında oynayacak.



Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la da deplasmanda oynayacak Fenerbahçe'nin ligde kalan dış saha maçları şöyle:



23.Hafta: Kayserispor-Fenerbahçe

25.Hafta: Bursaspor-Fenerbahçe

27.Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

28.Hafta: Ankaraspor-Fenerbahçe

30.Hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

32.Hafta: Antalyaspor-Fenerbahçe

34.Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe



Sarı-lacivertliler, kalan 12 haftada kendi sahasında ise Kocaelispor, Eskişehirspor, Ankaragücü, Denizlispor ve Konyaspor ile karşılaşacak.



DEPLASMANDA SADECE 3 GALİBİYET



Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasman maçlarında istediği sonuçları elde edemiyor.



Ligde şu ana kadar deplasmanda yaptığı 10 maçta 5 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Ligde attığı 43 golün sadece 10'unu deplasmanda atan Fenerbahçe, deplasman maçlarında 11 puan toplarken, 19 puan yitirdi.



Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda aldığı sonuçlar şöyle:



1. Hafta: Gaziantepspor-Fenerbahçe: 1-0

3. Hafta: Hacettepe-Fenerbahçe: 2-1

5. Hafta: Sivasspor-Fenerbahçe: 2-1

7. Hafta: Kocaelispor-Fenerbahçe: 2-3

9. Hafta: Eskişehirspor-Fenerbahçe: 2-2

12.Hafta: Ankaragücü-Fenerbahçe: 0-0

14.Hafta: Denizlispor-Fenerbahçe: 0-1

16.Hafta: Konyaspor-Fenerbahçe: 1-2

19.Hafta: İstanbul B.Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

21.Hafta: Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-0