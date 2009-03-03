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Spor

Fenerbahçe'yi ürküten tablo

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan son 12 haftada 7 deplasman maçına çıkacak.

03 Mart 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de bu sezon dış sahada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan son 12 haftada 7 deplasman maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da konuk olacak.


Turkcell Süper Lig'de lider Sivasspor'u 4-2 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, ligin kalan 12 haftasında zorlu deplasmanlara gidecek.

Bu sezon ligde deplasmanda başarılı olamayan Fenerbahçe, ligde kalan 12 maçının 7'sini deplasmanda, 5'ini kendi sahasında oynayacak.

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la da deplasmanda oynayacak Fenerbahçe'nin ligde kalan dış saha maçları şöyle:

23.Hafta: Kayserispor-Fenerbahçe
25.Hafta: Bursaspor-Fenerbahçe
27.Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
28.Hafta: Ankaraspor-Fenerbahçe
30.Hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
32.Hafta: Antalyaspor-Fenerbahçe
34.Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, kalan 12 haftada kendi sahasında ise Kocaelispor, Eskişehirspor, Ankaragücü, Denizlispor ve Konyaspor ile karşılaşacak.

DEPLASMANDA SADECE 3 GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasman maçlarında istediği sonuçları elde edemiyor.

Ligde şu ana kadar deplasmanda yaptığı 10 maçta 5 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Ligde attığı 43 golün sadece 10'unu deplasmanda atan Fenerbahçe, deplasman maçlarında 11 puan toplarken, 19 puan yitirdi.

Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda aldığı sonuçlar şöyle:

1. Hafta: Gaziantepspor-Fenerbahçe: 1-0
3. Hafta: Hacettepe-Fenerbahçe: 2-1
5. Hafta: Sivasspor-Fenerbahçe: 2-1
7. Hafta: Kocaelispor-Fenerbahçe: 2-3
9. Hafta: Eskişehirspor-Fenerbahçe: 2-2
12.Hafta: Ankaragücü-Fenerbahçe: 0-0
14.Hafta: Denizlispor-Fenerbahçe: 0-1
16.Hafta: Konyaspor-Fenerbahçe: 1-2
19.Hafta: İstanbul B.Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
21.Hafta: Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-0

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