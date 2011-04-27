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Spor

Fenerbahçe’yi ürküten tablo

Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı puanla zirvede girerken, lig tarihinde daha önce 8 kez, iki takım bitime 4 hafta kala aynı puana sahip oldu.

27 Nisan 2011 03:00

T24 - Süper Lig’de 2010-2011 sezonunun son 4 haftasına Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı puanla zirvede girerken, lig tarihinde daha önce 8 kez, iki takım bitime 4 hafta kala aynı puana sahip oldu.

Daha önce 1966-1967, 1978-1979, 1981-1982, 1985-1986, 1986-1987, 1992-1993, 1997-1998 ve 2007-2008 sezonlarında iki takım son 4 haftaya aynı puanla girdi.

Lig tarihinde 9. kez gerçekleşen bu durumda bu sezon hariç Galatasaray ve Beşiktaş 5’er kez, Fenerbahçe 4, Trabzonspor ise 2 kez son 4 haftaya zirve ortağı olarak girdi. Bu ekiplerden Galatasaray 5 eşitlik durumunun 4’ünde mutlu sona ulaşırken, Beşiktaş 3 kez, Trabzonspor ise 1 kere sezon sonunda şampiyon oldu.

Fenerbahçe ise son 4 haftaya şampiyonluk yarışı yaptığı rakibiyle aynı puanda girdiği 4 sezonda da mutlu sona ulaşamadı. Sarı-lacivetliler 1997-1998 ve 2007-2008 sezonlarında şampiyonluğu Galatasaray’a, 1978-1979’da Trabzonspor’a, 1966-1967’de ise Beşiktaş’a kaptırdı.

Süper Lig’de averajla belirlenen son şampiyonluk ise 1992-1993’te Galatasaray ve Beşiktaş arasında yaşanırken, sarı-kırmızılı ekip 66 puan topladığı sezonda averajla şampiyonluğa ulaşmıştı.

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