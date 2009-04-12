T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'yi taraftarları uğurladı

Fenerbahçe kafilesini Samandıra Kamp Merkezi'nden Mecidiyeköy'e coşkulu bir taraftar kitlesi uğurladı.

12 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe kafilesini Samandıra Kamp Merkezi'nden Mecidiyeköy'e coşkulu bir taraftar kitlesi uğurladı.

Erken saatlerden itibaren tesislerin önünde toplanan taraftarlar, tezahüratlar ve alkışlarla takımlarını Mecidiyeköy'e uğurladılar.

Güvenlik nedeniyle Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, stat önüne Fulya tarafından giriş yaptı.

Sarı-lacivertli takım kafilesi, maçın başlamasından 1.5 saat önce stada geldi.

Fenerbahçeli futbolcular, stada geldikten kısa bir süre sonra futbolcular ve teknik heyet sahaya çıkarak atmosferi gözlemlediler.

Sahaya çıkan ilk isim Güiza olurken, Fenerbahçeliler, sahada kaldıkları sürede Galatasaray tribünlerinden tepki gördüler.

Futbolcular, kendi taraftarını da selamladıktan sonra soyunma odasına geri döndüler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24