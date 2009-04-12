Fenerbahçe'yi taraftarları uğurladı



Fenerbahçe kafilesini Samandıra Kamp Merkezi'nden Mecidiyeköy'e coşkulu bir taraftar kitlesi uğurladı.



Erken saatlerden itibaren tesislerin önünde toplanan taraftarlar, tezahüratlar ve alkışlarla takımlarını Mecidiyeköy'e uğurladılar.



Güvenlik nedeniyle Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, stat önüne Fulya tarafından giriş yaptı.



Sarı-lacivertli takım kafilesi, maçın başlamasından 1.5 saat önce stada geldi.



Fenerbahçeli futbolcular, stada geldikten kısa bir süre sonra futbolcular ve teknik heyet sahaya çıkarak atmosferi gözlemlediler.



Sahaya çıkan ilk isim Güiza olurken, Fenerbahçeliler, sahada kaldıkları sürede Galatasaray tribünlerinden tepki gördüler.



Futbolcular, kendi taraftarını da selamladıktan sonra soyunma odasına geri döndüler.

