-FENERBAHÇE'Yİ TARAFTARI YAKTI İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 2 resmi maç seyircisiz oynama cezası verdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kurulun bugün yaptığı toplantıda, Fenerbahçe'yi, 21 Temmuz'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yaptığı özel maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynamakla cezalandırdığı bildirildi. PFDK'nın, aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, Futbol Federasyonu'ndan izinsiz pankart ile sahaya çıkmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5 bin lira para cezası verdiği belirtildi.