-FENERBAHÇE'Yİ SAKATLAR ZORLUYOR İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Fenerbahçe Kulübü Doktoru Ertuğrul Karanlık, sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan futbolcuların durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Karanlık, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Emre'nin sakatlığının yırtık olmadığı şeklinde medyada yer alan haberlerin yanlış ve eksik bilgiden kaynaklandığını ifade etti. Emre'nin, Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı konusunda şu anda net bir şey söylenemeyeceğini bildiren Karanlık, Beşiktaş maçının ilk yarısından sonra yaptıkları kontrolde Emre'nin durumunun ciddiyetini gördüklerini kaydederek, şunları söyledi: ''Devam etmiş olsaydı büyük bir zarar alabilirdi. Akşam maç sonrası gereken testler yapıldı. İş ciddi görünüyordu. Tespitlerden sonra Emre'nin tedavisine başladık ve o akşam Emre'ye 8 yerinden iğne yaptım. 3 gün sonra da tedavinin bir parçası olarak koşulara başladı. Koşulardan sonra yine bir iğne yaptık ki o da kan iğnesiydi. Tedavisi hala sürüyor. Salı günü kontrol amaçlı tekrar koştu, kontrollerini, tedavisini yaptık. Bugün de durumundan çok memnunum. Pazartesi günkü maçta oynar mı oynamaz mı şu an net bir şey söyleyemeyiz.'' -''SEMİH'TE CİDDİ BİR SORUN OLMADIĞI GÖRÜLÜYOR''- Ertuğrul Karanlık, sol ayak bileğinde geçen hafta da sakatlık yaşayan Semih'in ciddi bir sıkıntısı olmadığının görüldüğünü, ancak uzmanların raporunu beklediğini ifade etti. Sarı-lacivertli futbolcunun bileğinin burkulduğunu bildiren Karanlık, ''Gereken testler yapıldı, MR çekildi. Ciddi bir sorun olmadığı görülüyor. Fakat ben yine de uzmanların cevabını, raporunu bekliyorum'' dedi. -''VOLKAN İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ''- Beşiktaş derbisinde dizine aldığı darbe ile sakatlanan kaleci Volkan Demirel'i maça yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Karanlık, ''Düşüncelerim iyi olmasına rağmen şu an için kesin oynayacak diye bir şey söyleyemem'' ifadesini kullandı. -''GÜİZA'NIN TEDAVİSİ İSTANBUL'DA SÜRECEK''- Fenerbahçe Kulübü Doktoru, İspanya'da ameliyat geçiren Güiza'nın tedavisine İstanbul'da devam edeceğini açıkladı. İspanyol futbolcunun doktoruyla yaptıkları görüşmelerden, durumunun iyi olduğunu anladıklarını kaydeden Karanlık, ''Bize gelen raporlar da o yönde. Şu anki yoğunluğumdan kendim gidip ziyaret edemedim. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a dönecek ve tedavisine belirlenen program çerçevesinde burada devam edildikten sonra takıma katılacak. Fakat zamanı şu an veremiyorum'' diye konuştu. -''UĞUR BORAL PROF. DR. TAŞER'İN KONTROLÜNDE''- Karanlık, ameliyat edildikten sonra tekrar menüsküs sorunu çıkan Uğur Boral'ın, ameliyatını yapan Prof. Dr. Ömer Taşer'in kontrolünde olduğunu belirtti. Uğur'un sakatlığının düzelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Karanlık,şöyle devam etti: ''Uğur Boral'ın dizinde ciddi bir sakatlık vardı. Şubat ayında ameliyat oldu geri döndü sonra tekrar menüsküs sorunu çıktı. Almanya'ya gittik farklı fikirler alabilmek için ve şu anda da Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından kontrol ediliyor. Ömer Bey, Uğur'un kendi doktorudur ve ameliyatı o yapmıştır. Biz de Samandıra'da kendisine bizden istediği doğrultuda yardım ediyoruz. Düzelmesi için çalışmalar sürüyor. Benim desteğim ve Ömer Taşer'in kontrolünde futbolcumuzun sakatlığının düzelmesi için uğraşıyoruz.'' Karanlık, kaleci Mert'in sakatlığı ve tedavisiyle ilgili olarak da ''Manisaspor maçı öncesi karın kasığında 5'er santimetrelik kopukluk vardı. Çok ciddi bir sakatlığı vardı. Tedavisine başladık, ciddi bir tedavi yaptık ve durumundan gayet memnunum. Herhangi bir sürpriz olmazsa önümüzdeki günlerde takıma dönecek'' açıklamasını yaptı.