Posta yazarı Cem Kerpiççiler, ligde üst üste yaptığı puan kayıplarıyla liderlikten uzaklaşan, Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe'yi 2013'ten itibaren 15 ay boyunca Beşiktaş'ın futbol genel direktörlüğünü yapan Zeki Önder Özen'in kurtaracağını savundu. "Bugünden itibaren Aziz Yıldırım başkanlığı devretmek için girişimlere başlamalı. Ali Koç ise bayrağı alacak kişi onunla görüşmeli ve gelecek planlarını yeni başkan ile birlikte yürütmelidir" diyen Kerpiççiler, "Bu süreçte bugünden itibaren gelecek sezonlar planlanmalı ve hazırlıklar başlamalıdır. Fenerbahçe'de başarıyı yaşamış, kulübün 'gen'lerini bilen Önder Özen kulübe çağrılıp bir plan hazırlaması istenebilir" ifadesini kullandı.

Cem Kerpiççiler'in Posta gazetesinin bugünkü (27 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Fenerbahçe'yi Önder Özen kurtarır!' başlıklı yazısı şöyle:

Yalnızca eleştiriyoruz. Evet taraftar yalnızca eleştirebilir ama televizyonda program yapan, gazetede yazı yazan ya da radyoda dinleyicilerine seslenenlerin eleştiri ile birlikte ortaya çözüm yolu önerilerini de koymaları gerektiğine inanıyorum.

Evet Fenerbahçe'nin yaşadığı duruma binaen yazıyorum. Fenerbahçe'nin şu andaki durumuna bakarak yapılacak tespitler hep eksik kalır. Hikayeyi Zico'nun gönderilişinden tutun İsmail Kartal tercihine, Alex de Souza'nın gönderilişinden Ersun Yanal ile yolların ayrılmasına kadar uzatmak gerek ve Aziz Yıldırım sorgulamasına girmek gerekir.

Bugünden itibaren Aziz Yıldırım başkanlığı devretmek için girişimlere başlamalı. Ali Koç ise bayrağı alacak kişi onunla görüşmeli ve gelecek planlarını yeni başkan ile birlikte yürütmelidir. Bu süreçte bugünden itibaren gelecek sezonlar planlanmalı ve hazırlıklar başlamalıdır. Fenerbahçe'de başarıyı yaşamış, kulübün 'gen'lerini bilen Önder Özen kulübe çağrılıp bir plan hazırlaması istenebilir.

Önder Özen futbol aklı olarak birlikte çalışacağı teknik direktörü seçmeli ve transferler de dahil olmak üzere karar alıcı bir konuma oturtulmalıdır. Taraftar da bu süreçte Önder Özen ve ekibine sabretmeli, gelecek planının hayata geçmesi için çaba harcamalıdır. Bu zor durumdan çıkış yolu bana göre bu tür bir tercih ve bakış açısı ile olabilir. Fenerbahçe için çözümü uzakta aramaya gerek yok. Geçmişine dönüp bakmak yeter...