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Spor

Fenerbahçe'yi Olimpiyat'ta 60 bin taraftar bekliyor

Ahmet Nur Çebi, Olimpiyat Stadı’nda pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde 60 bin taraftar beklediklerini söyledi

30 Ekim 2014 09:41

Beşiktaş’ın futboldan sorumlu yöneticisi Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinde hedeflerinin 60 bin taraftar olduğunu söyledi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Nur Çebi, Olimpiyat Stadı’nda pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde 60 bin taraftar beklediklerini söyledi.

Çebi, “Fenerbahçe ile yapacağımız derbi belki de dünya derbileri arasında en iyisi olacak. Taraftarlarımızın stadı doldurmasını istiyoruz. Hedefimiz 60 kişiye ulaşmak” dedi.

 

Fikret Orman cevap veriyor

 

Öte yandan başkan Fikret Orman, bugün medya karşısına geçecek. Orman, saat 14.00’te kulüpte düzenlenecek basın toplantısında Fenerbahçe’nin statla ilgili açıklamaları ve Gökhan Töre’nin kırmızı kart görmesine dair açıklamalarda bulunacak.

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