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Spor

Fenerbahçe'yi hedef alan Giannakopoulos: Obradovic hakkında konuşursam ömür boyu ceza alırım

"Obradovic benim için öldü"

08 Nisan 2018 14:25

Yaptığı açıklamalar nedeniyele Euroleague yönetiminden 1 yıl maçlara girmeme cezası alan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz gülerde Fenerbahçe lehine yapılan hakem hataları hakkında bir çalışma yapan Yunan Başkan, Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic'i hedef alan açıklamalar yaptı.

"Konuşursam ömür boyu ceza alırım"

Obradovic hakkında konuşan Dimitris Giannakopoulos, "Obradovic hakkında bana soru sorarsanız cevap vermemem lazım. Eğer cevap verirsem ömür boyu ceza alırım. Panathinaikos'un başarısı Obradovic'e ait değil, Giannakopoulos ailesine aitti. Obradovic'in  tabii katkısı vardı. Panathinaikos'u çalıştırırken ilişkimiz iyiydi, iyi anlaşıyorduk. 2012 yılında bana devam etmek istemediğini söyledi. Benim için o andan itibaren Obradovic insan olarak öldü. Benim Panathinaikos Başkanı olduğum sürece Obradovic, OAKA Arena'ya ancak misafir olarak girer" sözlerini kullandı.

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ObradovicDimitris GiannakopoulosFenerbahçePanathinaikos başkanı

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