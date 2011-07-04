Fenerbahçe'yi bekleyen 5 vahim sonuç!

T24

Ne olacak?



Yasa ne diyor?

Küme düşme cezası







Federasyon ve kulüpler



Futbol dünyasını sarsan temiz eller operasyonunun sonuçları hem kulüpleri hem de yönetici ve sporcuları da etkileyecek. Başta Fenerbahçe olmak üzere olaya adı karışan Sivasspor ve Eskişehirspor'un da durumu da soruşturmanın akibetine bağlı. Fenerbahçe'nin Süper Lig Şampiyonluğu'nun elinden alınarak küme düşürüleceği belirtilirken, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması da gündeme gelecek. Türkiye liglerinin de bu durumdan etkilenmesi bekleniyor. Birinci derecede suçlanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 6 suçtan 30 yıl hapis istemiyle yargılanacağı belirtiliyor.Operasyonlar sonrası, akıllara Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımların durumu geldi. Sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Fenerbahçe hakkındaki soruşturmayı UEFA da yakından takip edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, grupların belirleneceği 25 Ağustos'a kadar UEFA'yı bilgilendirmek durumunda. UEFA'nın hakkında şike soruşturması bulunduğu için Fenerbahçe'yi kupadan men etmesi ihtimaller arasında. Bu durumda ikinci sıradaki takım Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. 15 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi'nde elemedeki rakibi belli olacak Trabzonspor'da arama yapılması da akılları karıştırdı. Trabzonspor'un şu anda şike soruşturmasına karışıp karışmadığı belirsiz. Böyle bir durum söz konusu olmazsa, Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan katılabilecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri temmuzun ortasında belirlenecek olan Bursaspor ile Gaziantepspor'un durumları da Fenerbahçe ve Trabzonspor'un durumlarına göre şekillenecek.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla başlatılan şike operasyonu bu suçla ilgili kanunlarda yer alan yaptırımları da gündeme getirdi. 14 Nisan 2011'de yürürlüğe giren Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Yasaya göre, şike suçu, spor kulübünün yönetim kurulu başkanı veya üyeleri tarafından ve suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmişse verilecek ceza oranı yarı oranında arttırılıyor. Buna göre, kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine 7.5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yasada yer alan "Şike ve Teşvik Primi'' başlığındaki 11. maddede "Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur" deniliyor.Ayrıca, şike ve teşvik primine karıştığı kanıtlanan kulüplere de Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nın 55. maddesi gereğince küme düşme cezası veriliyor. Futbol Disiplin Talimatı'nın ''Müsabaka Sonucunu Etkileme'' başlığında yer alan 55. maddesinde şu yaptırımlar yer alıyor: "Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek veya buna teşebbüs etmek yasaktır. Bir futbolcuya veya kulübe teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Bu hükmü ihlal eden kişiler, bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasıyla; kulüpler ise küme düşürme cezasıyla cezalandırılır. İhlalin ağırlığına göre küme düşürme cezasına ek olarak puan indirme cezası da verilebilir. İhlalde sorumluluğu bulunan kişi veya kulüplere ayrıca para cezası verilir."Türkiye Futbol Federasyonu operasyonlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bugün sabah 07.00 itibaren güvenlik güçleri tarafından ülkemiz futbolunu ilgilendiren çok kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu soruşturma çok yönlü bir içeriğe sahip olup, detayları Federasyonumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Konuyla ilgili sağlıklı bilgiler oluşur oluşmaz kamuoyunu aydınlatacak gerekli açıklamalar, TFF tarafından yapılacaktır." Fenerbahçe kulübü de resmi sitesinde kamuoyuna duyuru yaptı: "Fenerbahçeolarak; hukuka ve adalete olan inancımızı bir kez daha tekrar ederken, yürütülen soruşturmanın bir an önce tamamlanarak gerçeklerin ivedilikle ortaya çıkarılması gerektiğini belirtmek isteriz. Şu husus bilinmelidir ki; geçmişi şan ve şerefle dolu kulübümüz, tarihinin hiç bir döneminde hukuksuzluk içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, ''Çirkin bir olay, bunu buradan söyleyebilirim. Bu polis devleti. Hiç bir mahsur yok bunu söylemekte. Çünkü olay çirkin. Ne şike oldu ki araştırma yapıyorlar'' dedi. Eski TFF Başkanı ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ise konuyla ilgili olarak konuşmak istemediğini söyledi.