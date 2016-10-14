Fenerbahçe'ye zırhlı otobüs!

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyacak yeni otobüsün camları dışarıdan gelecek saldırılara karşı özel olarak kaplandı.

Fenerbahçeli futbolcuları maçlara götürecek yeni otobüsün teslim töreni gerçekleştirildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan törene, otobüs sponsorluğunu yapan ulaşım firmasının yöneticileri, Fenerbahçeli yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular katıdı.

Camlara özel kaplama

Teslim töreninde konuşan ulaşım firmasının yöneticisi özelliklerini sayarken; "Camları daha dayanıklı yapıldı. Üzerinde özel bir kaplama var." ifadelerini kullandı.



Ayrıca takım otobüsünün şöförü de otobüsün yeni güvenlik önlemleri için; "Dışarıdan sopa, taş vs atılırsa içeride herhangi bir rahatsızlık yaşanmıyor. Güvenli bir otobüs." diye konuştu.

Rize dönüşü saldırı düzenlenmişti

Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe'nin 2014-2015 sezonunda Çaykur Rizesspor ile oynadığı maç sonrasında futbolcuları Trabzon havalimanına götüren otobüse silahlı saldırı olmuş ve otobüsün şöförü yaralanmıştı.