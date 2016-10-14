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Spor

Fenerbahçe'ye zırhlı otobüs!

Otobüsün camlarına yapılan özel kaplamayla, dışarıdan taş atılması durumunda rahatsızlık yaşanmayacak

14 Ekim 2016 18:22

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyacak yeni otobüsün camları dışarıdan gelecek saldırılara karşı özel olarak kaplandı.

Fenerbahçeli futbolcuları maçlara götürecek yeni otobüsün teslim töreni gerçekleştirildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan törene, otobüs sponsorluğunu yapan ulaşım firmasının yöneticileri, Fenerbahçeli yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular katıdı.

 

Camlara özel kaplama

 

Teslim töreninde konuşan ulaşım firmasının yöneticisi özelliklerini sayarken; "Camları daha dayanıklı yapıldı. Üzerinde özel bir kaplama var." ifadelerini kullandı.
 
Ayrıca takım otobüsünün şöförü de otobüsün yeni güvenlik önlemleri için; "Dışarıdan sopa, taş vs atılırsa içeride herhangi bir rahatsızlık yaşanmıyor. Güvenli bir otobüs." diye konuştu.

 

Rize dönüşü saldırı düzenlenmişti

 

Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe'nin 2014-2015 sezonunda Çaykur Rizesspor ile oynadığı maç sonrasında futbolcuları Trabzon havalimanına götüren otobüse silahlı saldırı olmuş ve otobüsün şöförü yaralanmıştı.

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