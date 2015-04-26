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Spor

Fenerbahçe'ye yönelik saldırıda bir kişi tutuklandı

Fenerbahçe Kulübü'nün Ankara Şubesi'ne yönelik saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı

26 Nisan 2015 01:47

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ankara Şubesi'ne yönelik taş, tuğla ve kiremitli saldırıyla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütlen soruşturmada, 11 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde alınan ifadeleri sonunda zanlılardan 10'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, bir kişi ise tutuklandı.

Zanlıların, geçen hafta Ankara'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe voleybol maçının ardından Fenerbahçeli taraftarların Ankaragüçlü bir taraftarı döverek görüntüsünü internette yayınlamaları üzerine sosyal medya üzerinden organize oldukları ve bunun ardından saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

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