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Spor

Fenerbahçe'ye yeni sponsor İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2011 20:11

-Fenerbahçe'ye yeni sponsor İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın ana sponsoru Grundig oldu.  Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Grundig ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldığı, takımın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Avusturya'nın Hypo Tirol takımıyla yapacağı maçta ''Fenerbahçe Grundig'' ismiyle mücadele edeceği belirtildi. Açıklamada, ''Bugünden itibaren Fenerbahçe Grundig Erkek Voleybol Takımı olarak anılacak şampiyonlara, Avusturya'da başarılar diliyor, Fenerbahçe Ailesi'nin en yeni üyesi Grundig'e spora katkıları için teşekkür ediyoruz'' denildi. 

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