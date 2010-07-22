Fenerbahçe'ye yeni forma

T24- Fenerbahçe, 2010-11 sezonu için armasında yer alan yeşil rengi kullanarak yepyeni bir forma hazırladı.





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F.Bahçe Kulübü Asbaşkanı Abdullah Kiğılı konu ile ilgili olarak Hürriyet ’e yaptığı açıklamada, “Cuma günü (yarın) forma tanıtımımız var. En büyük sürprizlerimizden biri yeni formamız olacak. Bu formamızın rengi yeşil. Brezilya yeşili olarak tanımlayacağımız bu formanın çok sevileceğinden eminim” dedi.

Fenerbahçe’nin yeni sezon formalarının içerikleri de belli oldu. Buna göre sarı lacivertli kulübün giyeceği formaların özellikleri şöyle olacak.

Yüzde 72 artış var

F.bahçe basketbol ve voleybol formalarını da yarın tanıtacak. Sarı lacivertli kulübün Asbaşkanı Abdullah Kiğılı, şampiyonluğun kaybedilmesine rağmen Fenerium ’un satışlarında yüzde 72 oranında artış olduğunu ifade ederek, “Travmaya rağmen bu büyümeyi gerçekleştirdik. Bundan sonra da büyümeye devam edeceğiz” dedi.

1-Çubuklu



Klasik formada 9 adet sarı lacivert çubuk bulunuyor. Geçtiğimiz sezonlardan farklı olarak bu kez çubuklar formanın arkasında da yer alacak.

2- Samba yeşili



Fenerbahçe armasındaki yeşil renk bu kez formada kullanılacak. Sarı lacivertliler bu yeşile, “Brezilya yeşili” ismini verdi.

3-Gece Mavisi



Daha önce kullanılan siyaha yakın lacivertin yerine bu sezon gece mavisi kullanılacak. Bu forma geceleri ışıl ışıl bir görüntü verecek.

4-Beyaz Forma



F.BAHÇE’nin bu yeni formasında beyaz rengin üzerinde çok ince sarı lacivert tonlar olacak

