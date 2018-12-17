Fenerbahçe'ye Yanal da yaramadı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile çıktığı ilk karşılaşmadan beraberlikle ayrılmış oldu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında bin 676 gün sonra resmi maça çıktı. Yanal ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verirken geçen hafta Akhisarspor'a 3-0 kaybeden takımın ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Sarı lacivertliler sahaya Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani 11'i ile çıktı.

Konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahada Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Erhan, Taylan, Özer, Sunu ilk 11'i ile yer aldı.

Fenerbahçe Kadıköy'de konuk BB Erzurumspor karşısında maça çok etkili başladı.

Slimani karşılaşmanın ilk 10 dakikasında iki kez golle burun buruna geldi ancak Cezayirli oyuncunun iki vuruşu da üstten auta gitti.

Sarı lacivertliler aradığı golü karşılaşmanın 18. dakikasında Isla'nın pasında Ayew'in kafa vuruşuyla buldu ve mücadelede 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe 27. dakikada da Skrtel'in attığı golle aradaki farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarıısna BB Erzurumspor golle başladı. 48. dakikada Emrah Başsan topu ağlarla buluşturdu ve farkı 1'e indirdi.

Golden sonra Erzurumspor oyuna dengeyi getirirken Fenerbahçe yakaladığı kontra ataklarla rakip kalede etkili oldu.

BB Erzurumspor karşılaşmanın uzatma dakikalarında Lennart Thy ile bulduğu golle 2-2'lik eşitliği yakalarken karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.