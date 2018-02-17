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Spor

Fenerbahçe'ye Volkan şoku

Volkan Demirel geçirdiği rahatsızlık nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe saat 19

17 Şubat 2018 20:59

Volkan Demirel geçirdiği rahatsızlık nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig 22\'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe saat 19.00\'da Aytemiz Alanyaspor\'u konuk edecek.
Mücadele öncesi bağırsak enfeksiyonu geçiren sarı-lacivertli takımın kaptanı Volkan Demirel maç kadrosundan çıkartıldı. Fenerbahçe\'de kaleyi Volkan Demirel yerine Carlos Kameni koruyacak.
Mücadelenin ilk 11\'leri şu şekilde:
Fenerbahçe\'nin ilk 11\'i: Kameni Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, Fernandao
Aytemiz Alanyaspor\'un ilk 11\'i: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N\'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas.

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