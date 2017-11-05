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Spor

Fenerbahçe'ye Valbuena ve Isla'dan kötü haber

Sarı-lacivertlilerde iki oyuncu, Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı

05 Kasım 2017 20:04

Fenerbahçe'nin dün Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla'da 2. derece yırtık tespit edildiği öğrenildi.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Başkent'te Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmanın 9. dakikasında sakatlanarak yerini Alper Potuk'a bırakan Mathieu Valbuena ve sakatlığı nedeniyle 36. dakikada saha kenarına gelen Mauricio Isla'da 2. derece yırtık tespit edildi.

Fransız yıldız Mathieu Valbuena ve Şilili deneyimli oyuncu Mauricio Isla'nın 2-3 hafta arası sahalardan uzak olması bekleniyor.

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