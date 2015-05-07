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Spor

Fenerbahçe'ye tribün kapatma cezası

PFDK, Fenerbahçe'nin yanı sıra Kardemir Karabükspor ve Kayserispor'a da tribün kapatma cezası verdi

07 Mayıs 2015 22:25

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesir maçındaki çirkin ve kötü tezahuratın 5. kez tekrar edilmesi sebebiyle, Fenerbahçe'ye tribün kapatma (kale arkası) ve 250 bin TL para cezası verdi. Ceza, 31. haftadaki Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçında kale arkası Migros Tribünü'nde infaz edilecek.

PFDK'nın ceza verdiği bir diğer kulüp de Kardemir Karabükspor oldu. Çaykur Rizespor maçında çirkin ve kötü tezahuratın 6. kez tekrarlanması sonucunda, Karabükspor'a tribün kapatma ve 300 bin TL para cezası verildi.

Kayserispor da Antalyaspor maçında gerçekleşen çirkin ve kötü tezahurat sebebiyle ceza aldı. Antalyaspor maçında 4. kez aynı eylemi gerçekleştiren Kayserispor, tribün kapatma ve 15 bin TL para cezasına çarptırıldı.
 

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