-Fenerbahçe'ye taraftarından büyük destek İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - Futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edildikten sonra sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de taraftarların kulüplerine desteği sürüyor. Taraftarlarların organizasyonuyla düzenlenen, ''1 günde 1 milyon lira'' kampanyasına büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Maraton Fenerium Mağazası'na adeta akın etti. Yaşanılan sıkıntılı süreçte, çok sayıda organizasyonda kulüplerine destek olan taraftarlar, kulübe maddi anlamda 1 milyon lira gibi önemli bir desteğin verileceği bu organizasyona büyük bir katılım gösterdi. Mağazadaki çok sayıda lisanslı üründen satın alan taraftarlar, alışveriş sırasında tezahüratlar da yaparak desteklerini dile getirdiler. Alışverişe gelen taraftarlar, yaptıkları açıklamalarda, zor günlerinde kulüplerinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdiler. Fenerbahçe taraftarı olan şarkıcı Alişan da mağazaya gelerek kampanyaya destek veren isimler arasında yer aldı. ''1 günde 1 milyon lira'' lira kampanyasına taraftarların gösterdiği ilgi yoğunlukla sürerken, mağaza bu akşam saat 22.00'ye kadar açık kalacak. İlginin devam etmesi durumunda sürenin uzatılabileceği belirtildi.