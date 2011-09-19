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Spor

Fenerbahçe'ye sponsorlarının desteği artıyor İSTANBUL (A.A)

19 Eylül 2011 14:46

-Fenerbahçe'ye sponsorlarının desteği artıyor İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma sürecinde zor günler geçiren Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulunun aldığı önlemler ve taraftarının desteğiyle ayakta dururken, sponsorlarından da büyük destek görüyor. Kuruluşunun 104. yılını geride bırakan, bünyesinde faaliyet gösteren branşlarla Türk sporuna verdiği hizmetler ve şirketiyle ekonomiye yaptığı katkılarla öncü kulüplerden birisi olan sarı-lacivertlilere, sponsorları da önemli destek veriyor. Yaşanan sıkıntılı süreçte sponsor firmaların yaklaşımıyla ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine değerlendirme yapan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Abdullah Kiğılı, bütün sponsorlarının kulübe desteğinin sürdüğünü kaydetti. Sponsor desteğinin arttığını belirten Kiğılı, ''Hiçbir sponsorumuz vazgeçmiş değil. Bütün sponsorlarımızın desteği sürüyor. En ufak bir şey yok. Hatta daha fazlasını vermek üzere harekete geçen sponsorlarımız var. Dolayısıyla bu süreci, yönetim kurulu olarak yaptığımız çalışmalarla, sponsorlarımızın ve taraftarlarımızın desteğiyle en iyi şekilde aşacağımıza inanıyorum'' diye konuştu. Avea, Ülker, Türk Telekom, Adidas, Aras Kargo, DenizBank, Doğuş Otomotiv, Kiğılı, Vakıfbank, Acıbadem ve Bilyoner.com, sarı-lacivertli ekibin sponsorları arasında bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpte yeni sponsorluk anlaşmaları için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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