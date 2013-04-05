Fenerbahçe'ye Sow şoku!

Fenerbahçe'ye Senegalli golcüsünden kötü haber. Kadıköy'de oynanan Lazio maçında sakatlık geçiren Moussa Sow, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak ve Roma'daki rövanşta forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında İtalya ekibi Lazio'yu 2-0 mağlup eden Sarı-lacivertli ekipte Moussa Sow şoku yaşanıyor.

Karşılaşmanın 66. dakikasında attığı bir deparın ardından sağ arka baldırını tutan ve değişiklik işareti yapan Sow, daha sonra oyuna devam etmişti.

Ancak bugün yapılan kontrollerinin ardından Senegalli oyuncunun, 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sow, pazar günü takımının Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Orduspor maçında ve rövanştaki Lazio karşılaşmasında forma giyemeyecek.