-FENERBAHÇE'YE SİVAS'TA SEVGİ SELİ SİVAS (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın Sivasspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'ye, Sivas'ta taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda taraftarların sevgi gösterileriyle uzun araç konvoyu eşliğinde kent merkezine gelen Fenerbahçe kafilesini, konaklayacağı Büyük Otel önünde çok sayıda taraftar coşkulu bir şekilde, ''şampiyon'' tezahüratlarıyla karşıladı. Takımın gelişi sırasında kısa bir süre İstasyon Caddesi ve İnönü Bulvarı araç trafiğine kapatıldı. Önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticileri taşıyan 2 otobüs, otel önüne geldi. Otobüsten inen Yıldırım ve beraberindeki yöneticilere çocuklar sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım, kendisine çiçek vermek isteyen küçük bir kızı sevdi. Yöneticilerin ardından futbolcular ve teknik heyeti taşıyan Fenerbahçe Otobüsü otel önüne geldi. Teknik direktör Aykut Kocaman, kaptan Alex De Souza ve futbolculara, taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Alex ve Lugano, bir engelli gencin formasını imzaladı. Futbolcular, çevik kuvvet polislerinin ve özel güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridordan geçerek taraftarların tezahüratları eşliğinde otele girdi. Futbolcuların girişi sırasında zaman zaman izdiham yaşandı. Otel önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Otelin karşısındaki kaldırımda toplanan Sivassporlu taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı. Polis iki taraftar grubunun karşı karşıya gelmemesi için çaba gösterdi. Polis, küfürlü tezahürat yapan bir grup Sivasspor taraftarını da olay çıkmaması için bölgeden uzaklaştırdı. Grup, otel önünden kent meydanına kadar polis eşliğinde yürüdü. Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan da telsizden yaptığı anonslarda, her iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi konusunda ekipleri uyardı. Seyhan, taraftarla polisi karşı karşıya getirecek tutum ve davranışlardan uzak durmaları konusunda da ekipleri dikkatli davranmaya çağırdı. Otel önündeki güvenlik önlemleri sürüyor.