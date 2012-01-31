-Fenerbahçe'ye Sezer'den kötü haber İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu ile yaptığı maçta sakatlanan futbolcusu Sezer Öztürk'ün ameliyat edileceği açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Mersin İdmanyurdu maçında sağ arka alt adalesinde 3. dereceden yırtık oluşan Sezer Öztürk'ün yarın ameliyat için Almanya'nın Münih kentine gideceği bildirildi. Fenerbahçeli futbolcunun 2 Şubat Perşembe günü Münih'teki Bogenhausen Kliniği'nde, Prof. Dr. Seebauer tarafından ameliyat edileceği kaydedildi. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalan, tedavisinin ardından Mersin İdmanyurdu maçının son dakikalarında görev alan Sezer Öztürk'ün daha önceki sakatlığı nüksetmişti.