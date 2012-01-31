T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'ye Sezer'den kötü haber İSTANBUL (A.A)

31 Ocak 2012 18:26

-Fenerbahçe'ye Sezer'den kötü haber İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu ile yaptığı maçta sakatlanan futbolcusu Sezer Öztürk'ün ameliyat edileceği açıklandı.  Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Mersin İdmanyurdu maçında sağ arka alt adalesinde 3. dereceden yırtık oluşan Sezer Öztürk'ün yarın ameliyat için Almanya'nın Münih kentine gideceği bildirildi.  Fenerbahçeli futbolcunun 2 Şubat Perşembe günü Münih'teki Bogenhausen Kliniği'nde, Prof. Dr. Seebauer tarafından ameliyat edileceği kaydedildi.  Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalan, tedavisinin ardından Mersin İdmanyurdu maçının son dakikalarında görev alan Sezer Öztürk'ün daha önceki sakatlığı nüksetmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24