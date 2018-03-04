Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda bir çelme de Akhisar'dan

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Sarı lacivertliler, Akhisar'a sahasında 3-2 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Aykut Kocaman, Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadıkları maçın ilk 11'inde hafta içi Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları derbi maça göre takımında 6 değişikliğe gitti. Beşiktaş derbisinde ilk 11'de oynayan ve kırmızı kart gören Volkan Demirel ile Alper Potuk kadroda yer almazken, Şener Özbayraklı, Aatıf Chahechouhe, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Carlos Kameni, Mauricio Isla, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Giuliano ve Jose Fernandao ilk 11'de sahaya çıktı.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise bu maçta cezası nedeniyle kulübede yer alamadı. Cezalı Okan Buruk'un yerine Teleset Mobilya Akhisarspor'un başında sahaya yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu çıktı.

Akhisarspor, Kadıköy'de golü buluyor. Kullanılan serbest vuruşa kafayı vuran Serginho, takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe baskılarını artırırken atağa çıkan Akhisarspor, 35. dakikada Seleznov ile farkı 2'ye çıkardı.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Akhisarspor üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıda 5 şut çeken Fenerbahçe yalnızca 1 kez kaleyi tutturabilirken, Akhisarspor'un çektiği 4 şut da kaleyi tuttu ve 2'si ağlarla buluştu.

Ev sahibi Fenerbahçe, golcü orta saha oyuncusu Giuliano'nun kafa vuruşuyla aradaki farkı 1'e indiren golü buldu.

Sarı-lacivertlilerin golüne Akhisarspor anında karşılık veriyor. Fenerbahçe'nin 57. dakikadaki gol sevincinden 2 dakika sonra aradaki fark tekrar 2'ye çıktı; 1-3!

Nefes kesen maçta gol yağmuru! Fenerbahçe'de Aatıf, aradaki farkı tekrar 1'e indirdi. Fenerbahçe bu golle 67. dakikada tekrar ümitlendi.

Fenerbahçe, baskılara rağmen golü bulamayınca kendi evinde 9 maç sonra mağlup oldu ve geçen haftaki Beşiktaş mağlubiyetinden sonra şampiyonluk yarışında büyük bir yara daha aldı.



FENERBAHÇE - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR



STAT: Ülker

HAKEM: Arda Kardeşler



SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1



FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Dirar, Giuliano, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Larsson, Muğdat, Seleznov

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Saraloğlu