Fenerbahçe’ye Pierre Webo piyangosu!

Fenerbahçe'nin Kamerunlu golcüsü Pierre Webo için Al Nasr'dan müthiş bir teklif geldi. 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Walter Zenga'nın çalıştırdığı Arap ekibi, tam 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Miroslav Stoch’un Al-Ain’e kiralanmasının ardından Al Shabab, Moussa Sow için 17 milyon Euro’yu gözden çıkarırken, Pierre Webo da Al Nasr’ın radarına takıldı.

Yusuf Dursun’un Fanatik’teki haberine göre, Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen Birleşik Arap Emirlikleri’nin temsilcisi, Fenerbahçe’ye 5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Yıldız futbolcuya da yıllık 2 milyon 800 bin Euro artı maç başı primi teklif eden Nasr, transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorluyor.

Yabancı kontenjanını açmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi de, 32 yaşındaki futbolcuya gelen teklifi değerlendirmeyi planlıyor.

Yanal’dan tam destek

Bu arada Kamerun Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda şike söylentilerine adının karışmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Webo’ya ilk desteğin Teknik Direktör Ersun Yanal’dan geldiği öğrenildi. Yanal’ın telefonla ulaştığı öğrencisine, “Kafanı takma. Herkes senin nasıl dürüst bir futbolcu olduğunu biliyor. Şimdi biraz dinlen” dediği belirtildi.