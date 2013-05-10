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Spor

Fenerbahçe'ye Meireles müjdesi

Bir süredir sakatlığı devam eden Meireles pazar günü oynanacak Galatasaray maçında oynayabilecek

10 Mayıs 2013 11:57

Galatasaray ile Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Raul Meireles sevinci yaşanıyor. Bir süredir sakatlığı devam eden Portekizli yıldızın Galatasaray maçı hazırlıklarında yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında, 12 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 12.00’de başladı ve 1 saat 20 dakikada sürdü.

Eskişehirspor maçının on birinde başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde yaptıkları 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda çift kale maçla noktalandı.

skorer.milliyet.com'da yer alan habere göre, idmanda bir süredir sakatlığı devam eden Portekizli yıldız Raul Meireles'in de yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Galatasaray maçı hazırlıkları, 10 Mayıs Cuma günü Can Bartu Tesisleri’nde yapılacak antrenmanla devam edecek. Saat 18.00’de başlayacak bu antrenman, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.

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