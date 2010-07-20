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Spor

FENERBAHÇE'YE MALAGA'DAN KÖTÜ HABER MADRİD (A.A)

20 Temmuz 2010 13:28

-FENERBAHÇE'YE MALAGA'DAN KÖTÜ HABER MADRİD (A.A) - 20.07.2010 - İspanya 1. lig takımlarından Malaga, Venezuellalı forvet oyuncusu Jose Rondon'u transfer ederken, Fenerbahçeli Daniel Güiza'nın transfer listesinde olmadığını açıkladı. 28 Ağustos'ta başlayacak La Liga öncesinde kadrosunu güçlendiren Malaga, 20 yaşındaki Venezuellalı forvet oyuncusu Rondon ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İspanya ikinci lig takımlarından UD Las Palmas'dan gelen Rondon, geçen sezon 10 gol atarken, 3,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. Bu arada Malaga kulübünün yöneticilerinden Abdullah Ghrum, transfer sezonunda en az 6 oyuncu alacaklarını açıklarken, bunların arasında Güiza'nın olmadığını söyledi. Güiza ile ilgili basında yer alan haberleri okuduğunu ve İspanyol futbolcunun kariyerine saygı duyduğunu ifade eden Ghrum, ''Ama Güiza, bizim planımıza girmiyor'' dedi.  Malaga'nın almak istediği futbolcular arasında Botafogo'dan Brezilyalı Sandro Silva, İndios de Mexico'dan Arjantinli defans oyuncusu Javier Hernan Malagueno ve Cartagena'dan kaleci Ruben'in adı geçiyor.

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