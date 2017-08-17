Fenerbahçe'ye Makedonya'da soğuk duş!

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı devirerek play-off turunda Makedonya ekibi Vardar ile eşleşen Fenerbahçe, iki ayaklı turun ilk karşılaşmasında Makedonya deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Barseghyan ve Mehmet Topal'ın (k.k) attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

Maçtan önemli anlar

'1 Karşılaşmaya ev sahibi Vardar başladı.

'4 Mathieu Valbuena'nın uzun pasında topla buluşan Şener Özbayraklı, ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem aut kararı verdi. Pozisyon itibarıyla tartışmaya açık bir an yaşandı.

'6 Karşılaşmanın ilk şutu Ozan Tufan'dan geldi. 22 yaşındaki oyuncunun uzaktan yaptığı vuruş, kaleci için kolay bir top oldu.

'7 Vardar ilk kez Fenerbahçe ceza sahasına geldi, Mehmet Topal soğukkanlı bir müdahaleyle topu kornere gönderdi.

'8 Valbuena, sarı-lacivertli formayla bıraktığı yerden devam ediyor. Fransız yıldızın sol kanattan açtığı sert ortayı genç oyuncu Ahmethan Köse tamamlayamadı. Fenerbahçe önemli bir fırsat kaçırdı. Belirtmekte fayda var; sarı-lacivertli formayla 4'üncü resmi maçında sahaya çıkan Ahmethan'ın bu maçlarda henüz şutu bulunmuyor.

'15 Karşılaşmanın İtalyan hakemi Luca Banti sertliğe müsaade eden bir yönetim sergiliyor. Banti'nin bu tutumu, topun oyun alanında kalma süresini artırıyor. Fenerbahçe, özellikle kanatlardan yaptığı ataklarla rakip kaleyi zorluyor. Sarı-lacivertliler, topun hakimi durumunda.

'18 Fenerbahçe kanatlardan etkili ataklar geliştiriyor. Dirar, Valbuena ve Şener oldukça iyi performans gösterirken, sarı-lacivertlilerin son dönemlerinde eleştirilerin hedefi haline gelen Hasan Ali, hücum anlamında yetersiz bir görüntü sergiliyor.

'20 Vardar, Fenerbahçe karşsıında Barseghyan'ın golüyle öne geçti. Skrtel'in savunmadaki büyük hatası, kaleci Kameni'yi de çaresiz bıraktı: 1-0.

'23 Fenerbahçe atak oynuyor, iyi denebilecek bir oyun sergiliyor ancak hücuma odaklanırken savunmada büyük açıklar veriliyor. Kameni'nin koruduğu kaleye iki kez gelen Vardar, ilkinde Mehmet Topal'ın başarılı müdahalesiyle ucuz atlatsa da ikinci seferde Skrtel'in hatası golü getirdi.

'26 Fenerbahçe'de sezona pozitif bir başlangıç yapan Alper Potuk günün bu dakikaya kadar geri planda kalan isimlerinden. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki resmi maçlarda topla oynayan, sorumluluk alan bir grafik çizerken, bu akşam henüz topla yeterince buluşup istediklerini yapamadı.

'28 Dirar oldukça uzak mesafeden çok sert ve isabetli bir şut çıkardı. Kaleci Gacevski, Dirar'a gol izni vermedi. Bu dakikalarda Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları Dirar ve Valbuena, orta alandaki aksaklıktan dolayı sık sık kanatları terk edip içe kat ediyor.

'34 Şener çok iyi oynuyor. 27 yaşındaki sağ bekin ceza sahası içerisinde bıraktığı topa Alper sert bir vuruş yaptı ancak Gacevski yine müthiş bir kurtarış yaptı.

'37 Ozan yine ceza sahası dışından şansını denedi. Top Gacevski'nin üzerine gitti ancak Vardar savunması sarı-lacivertlilere izin verse de Makedon kaleci gol yiyecek gibi görünmüyor...

'42 Josef ceza sahası dışından kaleci Gacevski için çok zor bir şut çıkardı. Sekerek giden top Gacevski'yi geçti ancak direğin de hemen yanından geçerek auta gitti.

'43 Ahmethan'ın, Alper'in gole giden topunda yanlış pozisyon alması ve topun genç oyuncuya çarpması nedeniyle ofsayt düdüğü çaldı...

İlk yarı sona erdi.

Editörün yorumu: 20 yaşındaki Ahmethan, maalesef ki henüz bu seviyede oynamaya hazır olmadığını gösteriyor. Gençlerin özgüvenini kırmamaya gayret eden Aykut Kocaman da büyük ihtimalle eğer ki hazırsa ikinci yarıya Roberto Soldado değişikliğiyle başlayacaktır.

'46 Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

'48 Vardar yine bir kontratakla kaleyi yokladı, top kötü bir vuruşla dışarı çıksa da, bu kadar rahat şekilde kaleye gelmeleri Fenerbahçe için iyiye işaret değil.

'51 Vardar'ın kaptanı Grincarov, orta alanda topa elle müdahale ettiği için sarı kart gördü.

'54 İlk yarıda 'ürkek' bir oyun sergileyen Vardar, Fenerbahçe gol bulamadıkça cesaretleniyor. Kırmızı-siyahlı takım ikinci yarı itibarıyla, ilk yarıya oranla topla daha çok oynuyor, organize bir şekilde atak geliştirmeye çalışıyor. Fenerbahçe ise daha telaşlı bir oyun sergiliyor.

'63 Editörün yorumu: Kenarda Roberto Soldado otururken Ahmethan ısrarı Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Resmi maçlarda henüz isabetli şutu bulunmayan genç oyuncu oldukça stresli bir oyun sergiliyor. Genç oyuncuları eleştirmek hoş olmasa da 20 yaşındaki Ahmethan, oyunuyla takımını 10 kişi oynamak durumunda bırakıyor.

'64 Fenerbahçe'nin ataklarını sıklaştırdığı ve oyunu rakip yarı alana yıktığı şu dakikalarda Roberto Soldado da oyuna dahil oldu. Çıkan oyuncu Ahmethan.

'70 Aykut Kocaman tüm kozlarını oynama düşüncesinde. Fransız hücumcu Aatıf Chahechouhe da oyuna girme hazırlığında.

'72 Şener'in yerine Aatıf oyunda. İlk yarıda başarılı performans sergileyen Şener, ikinci yarıda bir nebze daha sönüktü. Bu yorum; Fenerbahçe'de Valbuena ve Skrtel hariç herkes için yapılabilir durumda.

'76 Fenerbahçe'nin ilk yarı ile ikinci yarı arasındaki oyun farkı çok fazla. Vardar'ın hücumcuları teknik anlamda daha becerikli oyuncular olsaydı, Makedon ekibin bir veya daha fazla gol bulması işten bile değildi. Fenerbahçe hücumda ilk yarıdaki 'oturaklı' oyununun aksine telaşlı davranırken, savunmada da oldukça açık veriyor.

'77 Vardar'ın sağ beki Hambardzumyan Fenerbahçe'nin ceza sahasında bomboş pozisyonda topu çok farklı şekilde auta vurdu.

'78 Aatıf yaklaşık 30 metre top sürdü ancak yaptığı cılız vuruş kaleci Gacevski gole izin vermedi. Editörün yorumu: Galatasaray - Östersunds karşılaşmalarından sonra İsveç ekibinin golcüsü Saman Ghoddos'un adının Süper Lig takımları ile anılması vak'ası yaşanabilir. Gacevski, Türkiye spor basınının yeni gözdelerinden olabilir.

'81 Önüne seken top sonrası kaleciyle bir anda altıpasa yakın mesafeden karşı karşıya kalan Ozan'ın şutu Gacevski'de kaldı.

'82 Tecrübeli oyuncu Mauricio Isla, Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

'87 Soldado kaleyi yokladı, hakem auta hükmetti. İspanyol forvet, itirazları sonucunda sarı kart gördü. Editörün yorumu: Fenerbahçe'nin oyunu, Slaven Bilic dönemindeki Beşiktaş'ı andırıyor. Sarı-lacivertliler hücumda istatistik anlamında göz doygunluğu yaratsa da, gol yok...

'89 Sarı kartı olan Grncarov, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Makedon oyuncu, Soldado ile yaşadığı gerginliğin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

90+2 Mehmet Topal'ın ters kafa vuruşu Fenerbahçe ağlarında...: 2-0.

90+3 Josef de Souza, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü...

Karşılaşma sona erdi...