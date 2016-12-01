Fenerbahçe'ye Lens müjdesi

Hollanda'nın 9 Kasım tarihinde Belçika ile yaptığı maçta sakatlanan Jeremain Lens, takımla çalışmalara başlayacak.

Hollanda Milli Takımı’na 1 yıl aranın ardından çağrılan Lens önceki günkü antrenmanda takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.



Sağlık ekibi, dün Lens’i son kez kontrolden geçirdi. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, hiçbir sorunu kalmayan 29 yaşındaki futbolcunun artık takıma katılabileceğinin müjdesini verdi.



Jeremain Lens, bugünden itibaren arkadaşlarına katılacak. Hollandalı yıldız, Beşiktaş maçından önce takımla birlikte 2 antrenmanda yer alacak.

Son karar Advocaat’ın

Lens derbide görev almak istediğini Dick Advocaat ile de paylaştı. Ancak tecrübeli teknik adamın nasıl bir karar vereceği belli değil.



Advocaat, yarınki son antrenmandan sonra kadroyu şekillendirecek. Lens’in ilk 11’de olmasa bile maç kadrosunda yer alması bekleniyor.