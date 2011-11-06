Fenerbahçe'ye kötü haber

T24 - Fenerbahçe’nin Spor Toto Süper Lig’de dün Sivasspor ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Reto Ziegler’in sağ arka üst adalesinde 2. derece yırtık tespit edilirken, Cristian Baroni’nin ise sol bacak arka üst adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluştu.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanan ve mücadeleyi tamamlayamayan Reto Ziegler ile maçta zorlamaya bağlı ağrıları olan Cristian Baroni’nin, Universal Çamlıca Hastanesinde MR’larının çekildiği duyuruldu.



Yapılan tetkikler sonucunda, sağ arka üst adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Reto Ziegler’in tedavisine başlandığı, sol bacak arka üst adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluşan Cristian’ın ise kendisi için hazırlanan tedavi programını uygulayacağı belirtildi.





