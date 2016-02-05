Fenerbahçe'ye karşı forma giyen Fred'e 1 yıl futboldan men

FIFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun 'kanında yasaklı madde bulunması' sebebiyle Shaktar Donetksli Fred'e verdiği 1 yıllık milli maçlarda oynayamama cezasının kapsamını genişletti. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Fenerbahçe'ye karşı 2 maçta da oynayan Brezilyalı futbolcu bütün müsabakalardan men edildi.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından geçen 14 Aralık'ta doping gerekçesiyle futboldan men edilen Fred'in cezasının dünya çapında genişletildiği ve bunun sonucunda futboldan 1 yıl men edildiği belirtildi.

Açıklamada, Fred'in men cezasının 27 Haziran 2015 tarihinde başlatıldığı ve bu yıl aynı tarihe kadar hiçbir hazırlık karşılaşmasında dahi forma giyemeyeceği ifade edildi.

Fred, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön elemesinde Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında geçen yıl oynanan müsabakada dopingli olduğu iddia edilmesine rağmen görev yapmıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü yönetimi, dopingli futbolcuyu oynattığı gerekçesiyle Shakhtar Donetsk hakkında UEFA'ya şikayette bulunmuş ama itirazı reddedilmişti.

FIFA'nın Fred'e 1 yıl ceza vermesinin ardından Fenerbahçe cephesinden ilk tepki eski yönetici Murat Özaydınlı'dan geldi. Özaydınlı, Twitter'dan yazdığı mesajda, "Ülke federasyonunun, ülke takım ve oyuncularını nasıl kolladığının en bariz örneği. Aynen bizdeki gibi!" diye yazdı.

Mosturoğlu: CAS'taki davamız sürüyor

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, FIFA kararının ardından Twitter'dan bir açıklama yaparak, konu ile ilgili olarak Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurduklarını hatırlattı. Mosturoğlu, "Fred ile ilgili olarak CAS aşamasında olan bir sürecimiz zaten var ve devam ediyor. Söz konusu başvuruda tazminat talebimiz de var" dedi.