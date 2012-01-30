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Spor

Fenerbahçe'ye kar engeli İSTANBUL (A.A)

30 Ocak 2012 15:30

-Fenerbahçe'ye kar engeli İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de dün Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenen Fenerbahçe'nin, bugün yapacağı antrenman kar engeline takıldı. Ligin 24. haftasında 2 Şubat Perşembe günü Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün 12.00'deki antrenmanla başlamayı planlayan sarı-lacivertlerin antrenmanı, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılacağı duyurulan antrenmanın, tüm İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından iptal edildiği bildirildi.  Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla başlayacağı, antrenmanın yerinin daha sonra belirleneceği kaydedildi. 

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