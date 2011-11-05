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Spor

Fenerbahçe'ye İstanbul'da coşkulu karşılama İSTANBUL (A.A)

05 Kasım 2011 12:45

-Fenerbahçe'ye İstanbul'da coşkulu karşılama İSTANBUL (A.A) - 05.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün akşam deplasmanda Sivasspor'a 2-0 mağlup olarak ligdeki 27 maçlık yenilmezlik unvanını yitiren Fenerbahçe'ye taraftarları sahip çıktı. Maçın ardından gece geç saatlerde İstanbul'a dönen sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir grup taraftarınca coşkulu biçimde karşılandı. Meşaleler yakarak tezahüratlar yapan taraftarların teknik heyet ve futbolculara moral vermesi kafileyi duygulandırdı.

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