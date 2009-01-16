Fenerbahçe'ye iki genç isim



Fenerbahçe Kulübü, Sakaryaspor'da forma giyen genç oyuncular Furkan Aydın ve Onur Karakabak ile 3'er yıllık resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla yapılan görüşmelerde sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.





Fenerbahçe, Sakaryaspor'dan transfer ettiği genç futbolcular Furkan Aydın ve Onur Karakabak ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın basın odasında gerçekleştirilen törende Furkan ve Onur, kendilerini 3'er yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. İki futbolcu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanları Şekip Mosturoğlu ve Neşet Yalçın'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, sembolik olarak, Sakarya'nın plaka numarası olan 54 numaralı formalarla yer aldı.



Yeni transferlerden Furkan Aydın, Fenerbahçe'ye gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, ''Umarım ikimiz için de hayırlısı olur. Üzerimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Onları mahcup etmeyeceğiz'' derken, Tuncay Şanlı'nın da Fenerbahçe'ye aynı kulüpten geldiği hatırlatılarak yöneltilen bir soruya, ''Bizim de hedeflerimiz büyük. Yoksa kazanamayız. Tuncay bizim için iyi bir örnek. Biz Tuncay ağabeyimizi örnek alıyoruz'' yanıtını verdi.



Onur Karakabak ise Fenerbahçe Kulübü'nde uzun yıllar hizmet edip, kalıcı olmak istediğini söyledi.



Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Furkan ve Onur'un, sezon sonuna kadar kendi takımlarında forma giyeceklerini, gelecek sezondan itibaren sarı-lacivertli takımın kadrosuna katılacaklarını bildirdi.



Mosturoğlu, 18 ve 17 yaşlarında olan iki futbolcunun, yaş gruplarına göre 3 yıllık sözleşme imzalayabildikleri için, şimdilik bu süreyi kapsayan bir sözleşme yaptıklarını, ancak opsiyon hakkını kullanarak daha uzun yıllar Fenerbahçe'de tutacaklarını kaydetti.



Türk futbolunun gelecek vaat eden iki önemli ismini kadrolarına kattıklarını vurgulayan Mosturoğlu, ''İki futbolcu da kendi yaş gruplarının çok önemli ismi. İkisi de doğuştan Fenerbahçeli. Bizi öncelikli gören Sakaryaspor'a teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'ye başarılı hizmetleri olacağını düşünüyoruz. Bu sezon yükleri ağır. Hem Sakaryaspor'a, hem Fenerbahçe'ye hizmet edecekler'' dedi.



Şekip Mosturoğlu, geleceğe yönelik projeleri kapsamında 1-2 genç ismi daha kadrolarına dahil edebileceklerini dile getirerek, ''Gelecek yıllar için transfer çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecek arkadaşları kadromuza katmak'' diye konuştu.



YABANCI FUTBOLCULARLA GÖRÜŞMELER



Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcularla yaptıkları görüşmelerde sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.



Alex, Lugano, Deivid, Selçuk ve Volkan Demirel'le yapılan görüşmelerin ne aşamada olduğu sorusunu Mosturoğlu, ''Görüşmelerimiz sürüyor. Bitirdikçe açıklayacağız. Şu an için bir sıkıntı yok. Tahmin ediyorum, ligin ikinci bölümü başlamadan görüşmeler tamamlanacaktır'' diye yanıtladı.

