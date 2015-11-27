Fenerbahçe'ye gruptan çıkmak için Celtic beraberliği yetiyor

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında grubun lideri Molde'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerin golleri 62. dakikada Fernandao ve 84. dakikada Ozan Sakin'den geldi.

Sarı lacivertli ekip bu skorla puanını 8 yaparken, lider Molde ise 10 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ise Ajax, İskoçya deplasmanında Celtic'i 2-1 mağlup ederek puanını 6 yaptı ve umutlarını son haftaya taşıdı. Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırlayacağı Celtic ile berabere bile kalsa gruptan çıkmayı garantileyecek.

Stat: Aker

Hakemler: Miroslav Zelinka, Ondrej Pelikan, Jan Patak (Çek Cumhuriyeti)



Molde: Horvath, Linnes, Toivio, Forren, Rindaroy, Daniel Hestad (Dk. 76 Eirik Hestad), Singh, Hussain, Svendsen (Dk. 85 Gabrielsen), Elyounoussi, Gulbrandsen (Dk. 46 Kamara)

Fenerbahçe: Fabiano, Gökhan Gönül, Alves, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 74 Kadlec), Nani (Dk. 81 Volkan Şen), De Souza, Ozan Tufan, Alper Potuk, Diego, Fernandao (Dk. 86 Van Persie)

Goller: Dk. 68 Fernandao, Dk. 84 Ozan Tufan (Fenerbahçe)



Kırmızı kart: Dk. 90+1 Rindaroy (Molde)

Sarı kartlar: Dk. 5 Forren, Dk. 8 Gulbrandsen, Dk. 62 Singh, Dk. 77 Hussain (Molde), Dk. 23 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 55 Kjaer, Dk. 61 Alves, Dk. 79 Kadlec, Dk. 81 Nani (Fenerbahçe)